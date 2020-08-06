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Легендарный капитан «Тоттенхэма» вошёл в тренерский штаб Моуриньо

вчера, 17:43

Бывший капитан и легенда «Тоттенхэма» Ледли Кинг стал одним из ассистентов Жозе Моуриньо в лондонском клубе. Об этом сообщает официальный сайт «шпор».

Кинг является воспитанником «Тоттенхэма» и провёл всю карьеру (1999-2012) в составе «лилово-белых». За годы своих выступлений, играя на позиции защитника, он получил всего 8 жёлтых и ни единой красной карточки. Кроме того, Ледли является автором одного из самых быстрых голов в истории АПЛ (в 2000 году в матче против «Брэдфорда», 9.82 секунды). После завершения игровой карьеры Кинг работал послом «Тоттенхэма».

Главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо рад приветствовать Кинга в своём тренерском штабе:

Я очень рад приветствовать Ледли в команде, поскольку мы продолжаем подготовку к новому сезону.

У него огромная близость с этим футбольным клубом, болельщики ценят, как много он сделал в качестве игрока.

С тех пор, как я приехал, у нас сложились хорошие отношения, и мы надеемся использовать его опыт и знания для поддержки работы, которую мы делаем с командой.

Легендарный капитан «Тоттенхэма» вошёл в тренерский штаб Моуриньо

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Ozabot
Ozabot ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 03:08
Жозику с кем угодно будет сложно работать.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 01:47
Жозе один из лучших тренеров мира
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:32
Сложно будет Жозику работать с негром.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:02
Программа внедрения смуглых в тренерские штабы в действии.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:16
Это не добавит трофеев "Обыкновенному".
dimagas2
dimagas2
вчера в 17:55, ред.
Не помню ни одной легенды о Ледли Кинге)))
Как говорится: какой клуб - такие и легенды)))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 17:54
Хороший был защитник, но как и Диаби часто пропускал матчи из-за постоянно получаемых травм
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:51
Визитная карточка Ж.Моуриньо последних лет:Штаб "растёт", но трофеев не предвидится.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:44
ну ему виднее))))
drug01
drug01
вчера в 17:44
Желаем удачи вперёд
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