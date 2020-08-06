Легендарный капитан «Тоттенхэма» вошёл в тренерский штаб Моуриньо

Бывший капитан и легенда «Тоттенхэма» Ледли Кинг стал одним из ассистентов Жозе Моуриньо в лондонском клубе. Об этом сообщает официальный сайт «шпор».
Кинг является воспитанником «Тоттенхэма» и провёл всю карьеру (1999-2012) в составе «лилово-белых». За годы своих выступлений, играя на позиции защитника, он получил всего 8 жёлтых и ни единой красной карточки. Кроме того, Ледли является автором одного из самых быстрых голов в истории АПЛ (в 2000 году в матче против «Брэдфорда», 9.82 секунды). После завершения игровой карьеры Кинг работал послом «Тоттенхэма».
Главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо рад приветствовать Кинга в своём тренерском штабе:
Я очень рад приветствовать Ледли в команде, поскольку мы продолжаем подготовку к новому сезону.
У него огромная близость с этим футбольным клубом, болельщики ценят, как много он сделал в качестве игрока.
С тех пор, как я приехал, у нас сложились хорошие отношения, и мы надеемся использовать его опыт и знания для поддержки работы, которую мы делаем с командой.
Как говорится: какой клуб - такие и легенды)))
Как говорится: какой клуб - такие и легенды)))