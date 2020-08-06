Легендарный капитан «Тоттенхэма» вошёл в тренерский штаб Моуриньо

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вчера, 17:43

Бывший капитан и легенда «Тоттенхэма» стал одним из ассистентов в лондонском клубе. Об этом сообщает официальный сайт «шпор».

Кинг является воспитанником «Тоттенхэма» и провёл всю карьеру (1999-2012) в составе «лилово-белых». За годы своих выступлений, играя на позиции защитника, он получил всего 8 жёлтых и ни единой красной карточки. Кроме того, Ледли является автором одного из самых быстрых голов в истории АПЛ (в 2000 году в матче против «Брэдфорда», 9.82 секунды). После завершения игровой карьеры Кинг работал послом «Тоттенхэма».

Главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо рад приветствовать Кинга в своём тренерском штабе: