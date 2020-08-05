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Висенте Морено – новый тренер «Эспаньола»

сегодня, 02:16

«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера. Им стал 45-летний Висенте Морено, возглавлявший «Мальорку». Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2023 года.

За прошлый сезон «Эспаньол» сменил трёх наставников. Командой руководили Давид Гальего, Пабло Мачин и Абелардо Фернандес. В концовке сезона обязанности главного тренера исполнял Франсиско Руфете.

Напомним, клуб из Барселоны занял последнее место в испанской Примере и следующий сезон проведёт в Сегунде. Ранее имя нового наставника объявил «Леганес», также покинувший элитный дивизион страны.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:42
поживем увидим
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 02:56
Китайские деньги как-то совсем не зашли в Эспаньоле.
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