Висенте Морено – новый тренер «Эспаньола»

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сегодня, 02:16

«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера. Им стал 45-летний , возглавлявший «Мальорку». Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2023 года.

За прошлый сезон «Эспаньол» сменил трёх наставников. Командой руководили Давид Гальего, Пабло Мачин и Абелардо Фернандес. В концовке сезона обязанности главного тренера исполнял Франсиско Руфете.

Напомним, клуб из Барселоны занял последнее место в испанской Примере и следующий сезон проведёт в Сегунде. Ранее имя нового наставника объявил «Леганес», также покинувший элитный дивизион страны.