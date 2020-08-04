«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном

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04 августа 2020, 12:14

Пресс-служба «Химок» сообщает, что клуб согласовал с бывшим главным тренером команды расторжение трудового договора.

Напомним, что недавно подмосковный клуб уволил тренера с должности, однако тот был связан с командой контрактом. Теперь стало известно, что стороны смогли прийти к компромиссному решению.