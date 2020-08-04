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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном

04 августа 2020, 12:14

Пресс-служба «Химок» сообщает, что клуб согласовал с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном расторжение трудового договора.

Напомним, что недавно подмосковный клуб уволил тренера с должности, однако тот был связан с командой контрактом. Теперь стало известно, что стороны смогли прийти к компромиссному решению.

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Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
04 августа в 19:22
Хорошо хоть так, все равно бы ничего не изменил, а так хоть и мужика включил и капусты с федуна срубил. Удачи Юрану!
Leha-ha50
Leha-ha50
04 августа в 14:59
Интересно, ему в полном объеме компенсацию заплатили или нет??? И сам Юран эту тему обсуждать не хочет. Но видно количество его удовлетворило, раз ударили по рукам. Теперь можно отдохнуть , привести нервы в порядок и снова за работу. Юран скорее всего будет востребован , успехи то его команды налицо.
Ждем возвращения его на тренерский мостик.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
04 августа в 13:26
Много капусты любого быка остановит.
mihaluch
mihaluch
04 августа в 12:48
Но что заплатили Юрану как следует и все дела.
Брулин
Брулин
04 августа в 12:16
Ну это случилось уже давно так сказать!
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