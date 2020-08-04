«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном

Пресс-служба «Химок» сообщает, что клуб согласовал с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном расторжение трудового договора.
Напомним, что недавно подмосковный клуб уволил тренера с должности, однако тот был связан с командой контрактом. Теперь стало известно, что стороны смогли прийти к компромиссному решению.
Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон.— ФК Химки (@fc_khimki) August 4, 2020
Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/hsdA2TY2Pl
Ждем возвращения его на тренерский мостик.
Ждем возвращения его на тренерский мостик.