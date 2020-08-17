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Черчесов: «Заявку на матчи с Сербией и Венгрией объявим 24-25 августа»

17 августа 2020, 14:07

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, изменилась ли подготовка национальной команды к ближайшим матчам Лиги наций из-за пандемии коронавируса.

Безусловно, такая нестандартная ситуация внесла изменения в работу тренерского штаба. Наша главная задача — грамотно действовать в этот период с учетом сложившихся обстоятельств. Отмечу, что дистанционный формат нам очень хорошо знаком, в сборной приходится постоянно работать таким образом, ведь футболисты большую часть времени находятся в расположении своих клубов. Но мы всегда на связи с игроками, общаемся в видеорежиме, когда того требует ситуация.

Сборная не собиралась с ноября прошлого года, это очень большой перерыв с точки зрения практической работы. Некоторые футболисты поменяли клубы, а, к примеру, Кузяев и Нойштедтер на данный момент не определились окончательно в этом вопросе. Уже говорил, что возобновление предыдущего сезона — большой плюс для нашего футбола. Да, не обходится без недочетов, но главное, что российский футбол вернулся. Уже стартовал новый чемпионат, и мы внимательно наблюдаем за кандидатами в национальную команду. Список игроков для подготовки к сентябрьским матчам с Сербией и Венгрией планируем предварительно объявить 24 или 25 августа.

Также сборная России осенью проведёт товарищеские матчи со Швецией и Молдавией.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ blasgovest (комментарий удален) (раскрыть)
17 августа 2020 в 15:42
Кто лучше ???
Leha-ha50
Leha-ha50
17 августа 2020 в 14:29, ред.
Год - это немалый срок и выбор тренерскому штабу предстоит нелегкий. Кто то просел за этот год , а кто то прибавил, кто то переболел и никак не может набрать былую форму. Радуют Зобнин , Миранчук Алексей, Глушенков, Караваев, Оздоев......Но есть и обратные примеры : Газинский , Смолов , Заболотный, Бакаев, Кудряшов, сел на лавку Жирков, Кутепов. Выбор очень будет трудный. И надо учитывать, что через год люди будут еще старше. Так , что ждем новых лиц и надеемся, что к Евро тренерскому штабу удастся создать боеспособный коллектив.
Посмотрим , чем нас порадует Черчесов.....или огорчит???
Удачи сборной!
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
17 августа 2020 в 14:24
Неужто варианты появились?)))) не думаю что удивишь новизной))
shlomo
shlomo
17 августа 2020 в 14:08
Ну подождем, что еще нам делать...
Гость
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