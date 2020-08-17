Черчесов: «Заявку на матчи с Сербией и Венгрией объявим 24-25 августа»

Главный тренер сборной России рассказал, изменилась ли подготовка национальной команды к ближайшим матчам Лиги наций из-за пандемии коронавируса.

Безусловно, такая нестандартная ситуация внесла изменения в работу тренерского штаба. Наша главная задача — грамотно действовать в этот период с учетом сложившихся обстоятельств. Отмечу, что дистанционный формат нам очень хорошо знаком, в сборной приходится постоянно работать таким образом, ведь футболисты большую часть времени находятся в расположении своих клубов. Но мы всегда на связи с игроками, общаемся в видеорежиме, когда того требует ситуация.

Сборная не собиралась с ноября прошлого года, это очень большой перерыв с точки зрения практической работы. Некоторые футболисты поменяли клубы, а, к примеру, Кузяев и Нойштедтер на данный момент не определились окончательно в этом вопросе. Уже говорил, что возобновление предыдущего сезона — большой плюс для нашего футбола. Да, не обходится без недочетов, но главное, что российский футбол вернулся. Уже стартовал новый чемпионат, и мы внимательно наблюдаем за кандидатами в национальную команду. Список игроков для подготовки к сентябрьским матчам с Сербией и Венгрией планируем предварительно объявить 24 или 25 августа.