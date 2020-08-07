«Вы лохи, никуда не попадёте». Карпин — о споре с игроками «Ростова»

Главный тренер «Ростова» рассказал о споре с футболистами своей команды.

Был спор по поводу попадания в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы. В группу мы ещё не попали, поэтому спор продолжается. Попов, Козлов, Ерёменко, Байрамян, по-моему, Ионов, Мамаев сейчас подключился тоже. Всех не вспомню. В общем, человек шесть-семь, у кого с баблищем нормально. Мы с ними поспорили.

Я сказал: «Вы лохи, никуда не попадёте, вы слабые». Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы как минимум. В группу. И Попов предложил спорить на часы Rolex в пределах 500-600 тыс. Говорит, если что, вы нам дадите 500-600, а мы дальше добьём и купим, какие хотим. Я говорю: «Окей, вопросов нет. Но зачем мне шесть-семь-восемь-девять-десять часов?» На что Ивелин сказал: «Георгич, всё нормально, я уже знаю, кому их впиндюрить. Ещё денег наживём».

Сейчас уже говорят, что скинутся все вместе и купят нормальные часы.