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«Вы лохи, никуда не попадёте». Карпин — о споре с игроками «Ростова»

вчера, 17:07

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о споре с футболистами своей команды.

Был спор по поводу попадания в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы. В группу мы ещё не попали, поэтому спор продолжается. Попов, Козлов, Ерёменко, Байрамян, по-моему, Ионов, Мамаев сейчас подключился тоже. Всех не вспомню. В общем, человек шесть-семь, у кого с баблищем нормально. Мы с ними поспорили.

Я сказал: «Вы лохи, никуда не попадёте, вы слабые». Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы как минимум. В группу. И Попов предложил спорить на часы Rolex в пределах 500-600 тыс. Говорит, если что, вы нам дадите 500-600, а мы дальше добьём и купим, какие хотим. Я говорю: «Окей, вопросов нет. Но зачем мне шесть-семь-восемь-девять-десять часов?» На что Ивелин сказал: «Георгич, всё нормально, я уже знаю, кому их впиндюрить. Ещё денег наживём».

Сейчас уже говорят, что скинутся все вместе и купят нормальные часы.

Недавно «Ростов» снял пародию на сцену из фильма «Джентльмены» в рамках презентации новой формы.

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Все комментарии
hoper
hoper ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:47
Да они и в группе неплохо бились
311
311
вчера в 21:35
Надо Валере вернуть пацанов из академии на поле и часики уже на руках!)
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:31
Карпин тонкий мотиватор, специально их раззадоривает. Молодец, думаю парни будут жилы рвать.
RTS-25
RTS-25
вчера в 19:46
- "...часы Rolex в пределах 500-600 тыс."
Думайте что выпускать в эфир, когда в Стране средняя 30-35 тыс набиулинок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:52
Карпин мотиватор от бога ;) Щас они будут жилы рвать, шобы бабла срубить или сэкономить.
А Карпин по любому в выигрыше. Или герой- в группу попал, или от лохов часов в ламбард натаскает ;)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:47
Валера не допустит попадание в еврокубки, чтобы не проиграть бабло ахаха
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 18:46
жиру бесятся
dino-hsv
dino-hsv ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
вчера в 18:29
это не про нынешний российский клубный футбол
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:06
Федун облизывается, читая как работает Георгиевич.
Gahi
Gahi
вчера в 17:51
Валера ты неправильно выразился и тем более когда спорил, не может команда мужиков опуститься до лохов? Интересно спросить у Бердыева на что он спорил с игроками когда те пробились в групповую стадию Л/Ч. Но то что на кону стояли реальные мужики это мы все увидели.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:19
Нормальный мужской спор на часы. Надеюсь игроки выиграют в этом споре
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:11
Ну поспорили, зачем всем то докладывать???
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:10
Карпин мотиватор!👆
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:10
Ни о чем спор!!!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 17:08
Спорить надо было не на попадание в группу, а хотя бы на выход в 1/4
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