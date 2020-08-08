Карпин: «С прошедшего сезона уделили больше внимания кондициям»

Главный тренер «Ростова» накануне матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» поделился мнением о прошедшем сезоне.

Все закончилось, все забыли. Первая игра нового сезона. В головах футболистов все начинается заново.

Прежде всего восстанавливались, набирали физические кондиции. В том сезоне было много больных, после их болезни были игры, тренировок практически не было. Поэтому уделили больше внимания кондициям.

Говорили ли с игроками о том, что в прошлом сезоне дважды уступили «Тамбову»? Нет. Сейчас уже новый сезон, новые игры.