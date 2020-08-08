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Карпин: «С прошедшего сезона уделили больше внимания кондициям»

сегодня, 18:15
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин накануне матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» поделился мнением о прошедшем сезоне.

Все закончилось, все забыли. Первая игра нового сезона. В головах футболистов все начинается заново.

Прежде всего восстанавливались, набирали физические кондиции. В том сезоне было много больных, после их болезни были игры, тренировок практически не было. Поэтому уделили больше внимания кондициям.

Говорили ли с игроками о том, что в прошлом сезоне дважды уступили «Тамбову»? Нет. Сейчас уже новый сезон, новые игры.

Недавно «Ростову» разрешили с нового сезона заполнять стадион на четверть.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:48
Надо побеждать сегодня.
beefs
beefs
сегодня в 18:17
новый сезон по новому...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:17
И это правильно...
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