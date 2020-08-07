Главный тренер «Локомотива» поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:2) за Суперкубок России.

Поздравляю «Зенит» с Суперкубком. Они смогли реализовать свои моменты. Матч не был плохим с нашей стороны. Но нам нужно было быть конкретнее в атаке. В футболе важно забивать. «Зенит» забил два, мы один — вот и все. Думаю, болельщикам игра понравилась. На матче была хорошая атмосфера. Единственное расстраивает, что нам не удалось выиграть.

Игра Антона Миранчука? Я не комментирую игру отдельных футболистов. Футбол игра командная. Я ребятам все скажу в раздевалке.

Футбол без болельщиков — не футбол. Рад, что сегодня было больше болельщиков. Надеюсь, что в будущем придет еще больше зрителей на стадион. Но сегодня мне очень понравилось. Но сейчас ковидный футбол. Лучше хоть 20 процентов, чем вообще без болельщиков.