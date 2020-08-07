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Николич: «„Зенит“ забил два, мы один — вот и всё»

вчера, 22:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:2) за Суперкубок России.

Поздравляю «Зенит» с Суперкубком. Они смогли реализовать свои моменты. Матч не был плохим с нашей стороны. Но нам нужно было быть конкретнее в атаке. В футболе важно забивать. «Зенит» забил два, мы один — вот и все. Думаю, болельщикам игра понравилась. На матче была хорошая атмосфера. Единственное расстраивает, что нам не удалось выиграть.

Игра Антона Миранчука? Я не комментирую игру отдельных футболистов. Футбол игра командная. Я ребятам все скажу в раздевалке.

Футбол без болельщиков — не футбол. Рад, что сегодня было больше болельщиков. Надеюсь, что в будущем придет еще больше зрителей на стадион. Но сегодня мне очень понравилось. Но сейчас ковидный футбол. Лучше хоть 20 процентов, чем вообще без болельщиков.

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Россия. Суперкубок 2020  Россия: тренеры  Николич Марко  Стадион «ВЭБ-Арена»
Источник: Sport24.ru
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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 23:00
Минус трофей это, а не "вот и все". И не говорите, что суперкубок - не трофей, вполне официальный кубок, достижение записывается в историю. Семин его выиграл у Зенита
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:36
Давно такого унылого Локомотива не видел. Ни одной быстрой атаки. Неспешная игра , очень медленное преодоление середины поля , движение в атаке минимальное, много ошибок и потерь. Что удивительно очень много потерь совершил Крыховяк, в моменты когда пытался один в один обыграть игрока Зенита. Дальние удары Локо были неплохи, но все в "молоко". Зенит играл спокойно , не форсируя ситуацию, выглядел более сбалансированно.
В целом Зенит победил по делу.
pomor 445
pomor 445
вчера в 22:33
Посмотрел Милан на А. Миранчука, вздохнул глубоко и, ничего не сказав, отправился восвояси.
beefs
beefs
вчера в 22:22
вот и начался новый сезон...
drug01
drug01
вчера в 22:20
А кубок у кого????
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:12
Ужасный футбол, точнее отсутствие оного, Николаич, продолжай
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