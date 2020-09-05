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Жуниньо: «В нашем списке есть кандидаты на замену Депаю, Ауару и Дембеле»

05 сентября 2020, 07:49

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо не стал исключать, что клуб могут покинуть ведущие игроки «львов» Мемфис Депай, Уссем Ауар и Мусса Дембеле.

Одновременная продажа Уссема, Мемфиса и Муссы не планируется. Если такое случится, нам нужно будет искать игроков такого же уровня. Отъезд всех троих одновременно не планируется, но они привлекают внимание на трансферном рынке.

Три клуба следят за Ауаром в течение долгого времени. Что касается Муссы, он настоящий голеадор. На рынке не так много похожих на него футболистов.

Мемфис, к сожалению, был травмирован. Мы пытались продлить с ним контракт, президент сделал всё, но игрок не хотел это обсуждать. Через год он будет свободным агентом.

Потеря трёх качественных футболистов почти невозможна, но у нас уже есть кандидаты на замену – игроки такого же уровня.

Ранее сообщалось об интересе к Депаю и Дембеле со стороны «Барселоны», а одним из главных претендентов на Ауара, по слухам, является «Ювентус».

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05 апреля
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ mihaluch (раскрыть)
05 сентября 2020 в 08:22
А куда деваться если цену дают хорошую. А то потом бесплатно уйдут.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 сентября 2020 в 08:12
Потеря всех троих не то чтобы невозможна, но скорее неизбежна, однако набить цену перед продажей святое дело.
mihaluch
mihaluch
05 сентября 2020 в 07:59
Избавиться от всех троих было бы глупостью.
офигенный
офигенный
05 сентября 2020 в 07:50
незаменимых нет
Гость
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