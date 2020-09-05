Жуниньо: «В нашем списке есть кандидаты на замену Депаю, Ауару и Дембеле»

Спортивный директор «Лиона» не стал исключать, что клуб могут покинуть ведущие игроки «львов» , и .

Одновременная продажа Уссема, Мемфиса и Муссы не планируется. Если такое случится, нам нужно будет искать игроков такого же уровня. Отъезд всех троих одновременно не планируется, но они привлекают внимание на трансферном рынке.

Три клуба следят за Ауаром в течение долгого времени. Что касается Муссы, он настоящий голеадор. На рынке не так много похожих на него футболистов.

Мемфис, к сожалению, был травмирован. Мы пытались продлить с ним контракт, президент сделал всё, но игрок не хотел это обсуждать. Через год он будет свободным агентом.

Потеря трёх качественных футболистов почти невозможна, но у нас уже есть кандидаты на замену – игроки такого же уровня.