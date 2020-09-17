Новиков раскритиковал поле в Тбилиси перед игрой с местным «Локомотиви»

Главный тренер московского «Динамо» дал комментарий в преддверии выездного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотиви».

Ответственность всегда есть — состоит противостояние из одного матча или из двух. Понятно, что мы стартуем в Лиге Европы после долгого перерыва. Игра ответственная и важная, но мы готовы.

Чувствуется ли повышенное внимание к матчу в Грузии? Да, на пресс-конференции было много народу, и вопросы интересные задавались. Чувствуется приближение футбола, жаль, что игра состоится без зрителей.

У «Локомотиви» техничные и быстрые футболисты, которые здорово переходят из обороны в атаку, хорошо используют свои шансы. Команда непростая. Но её можно и нужно обыгрывать.

Впечатления от местного стадиона? Стадион для игры без зрителей вполне подходит. Поле? Давно я такого не видел. В далёкие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, наблюдать поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, поэтому надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол.