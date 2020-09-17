Новиков раскритиковал поле в Тбилиси перед игрой с местным «Локомотиви»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарий в преддверии выездного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотиви».
Ответственность всегда есть — состоит противостояние из одного матча или из двух. Понятно, что мы стартуем в Лиге Европы после долгого перерыва. Игра ответственная и важная, но мы готовы.
Чувствуется ли повышенное внимание к матчу в Грузии? Да, на пресс-конференции было много народу, и вопросы интересные задавались. Чувствуется приближение футбола, жаль, что игра состоится без зрителей.
У «Локомотиви» техничные и быстрые футболисты, которые здорово переходят из обороны в атаку, хорошо используют свои шансы. Команда непростая. Но её можно и нужно обыгрывать.
Впечатления от местного стадиона? Стадион для игры без зрителей вполне подходит. Поле? Давно я такого не видел. В далёкие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, наблюдать поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, поэтому надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол.
Ожиданиями от предстоящей игры также поделился нападающий «Динамо» Николай Комличенко.
В отличие от ДМ небольшой клуб из Тбилиси живёт по средствам, а не жирует за счёт бюджета РФии. Так что оставил бы этот ноунейм свою критику где-нибудь глубоко у себя.
В отличие от ДМ небольшой клуб из Тбилиси живёт по средствам, а не жирует за счёт бюджета РФии. Так что оставил бы этот ноунейм свою критику где-нибудь глубоко у себя.