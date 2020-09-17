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Новиков раскритиковал поле в Тбилиси перед игрой с местным «Локомотиви»

17 сентября 2020, 01:28
ЛокомотивиЛоготип футбольный клуб Локомотиви (Тбилиси)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарий в преддверии выездного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотиви».

Ответственность всегда есть — состоит противостояние из одного матча или из двух. Понятно, что мы стартуем в Лиге Европы после долгого перерыва. Игра ответственная и важная, но мы готовы.

Чувствуется ли повышенное внимание к матчу в Грузии? Да, на пресс-конференции было много народу, и вопросы интересные задавались. Чувствуется приближение футбола, жаль, что игра состоится без зрителей.

У «Локомотиви» техничные и быстрые футболисты, которые здорово переходят из обороны в атаку, хорошо используют свои шансы. Команда непростая. Но её можно и нужно обыгрывать.

Впечатления от местного стадиона? Стадион для игры без зрителей вполне подходит. Поле? Давно я такого не видел. В далёкие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, наблюдать поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, поэтому надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол.

Ожиданиями от предстоящей игры также поделился нападающий «Динамо» Николай Комличенко.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
17 сентября 2020 в 12:45
Ругай -не ругай,а всё одно-про...рёте!
galem72
galem72
17 сентября 2020 в 11:13
"...новиков раскритиковал поле в Тбилиси..."

В отличие от ДМ небольшой клуб из Тбилиси живёт по средствам, а не жирует за счёт бюджета РФии. Так что оставил бы этот ноунейм свою критику где-нибудь глубоко у себя.
VAN ARM
VAN ARM
17 сентября 2020 в 08:16
ну вот к виноватым судьям присоединилось виноватое поле))))))))а забивать то когда будете? не говоря о том когда начнёте играть?)))))
mihaluch
mihaluch
17 сентября 2020 в 03:36
Поляна низкого качества на руку менее техничной команде.
ДАША Д
ДАША Д
17 сентября 2020 в 01:57
Если что, виновато будет поле.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 сентября 2020 в 01:30
Удачи Динамо и не поддаваться на провокации.
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