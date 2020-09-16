Слуцкий: «Как мы и предполагали, матч сложился крайне сложно для нас»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Кубка России против «Черноморца» (4:2).
Я не помню, чтобы эта стадия Кубка, выездная игра, хоть раз складывалась легко. У хозяев поля всегда очень высокая мотивация, поддержка болельщиков, еще быстро забитый мяч. Поэтому, как мы и предполагали, матч сложился крайне сложно для нас. Можно хвалить соперников, можно говорить о шикарной атмосфере на стадионе, но факт остается фактом.
- Выполнила ли команда ваш план на игру, одержав победу на классе, при этом сохранив силы многих лидеров? Держали ли в уме предстоящий тур РПЛ?
Нет, мы не держали в уме предстоящий тур РПЛ. То, что мы дали паузу некоторым футболистам, они просто еще не готовы играть в таком режиме, достаточно тяжелый перелет. Поэтому у нас абсолютно плановая ротация. Футболисты, которые сегодня вышли, это футболисты «Рубина», претендующие на место в стартовом составе.
Верной дорогой идете тренер!
Верной дорогой идете тренер!