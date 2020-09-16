Слуцкий: «Как мы и предполагали, матч сложился крайне сложно для нас»

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16 сентября 2020, 22:58

Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Кубка России против «Черноморца» (4:2).

Я не помню, чтобы эта стадия Кубка, выездная игра, хоть раз складывалась легко. У хозяев поля всегда очень высокая мотивация, поддержка болельщиков, еще быстро забитый мяч. Поэтому, как мы и предполагали, матч сложился крайне сложно для нас. Можно хвалить соперников, можно говорить о шикарной атмосфере на стадионе, но факт остается фактом.

- Выполнила ли команда ваш план на игру, одержав победу на классе, при этом сохранив силы многих лидеров? Держали ли в уме предстоящий тур РПЛ ?