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Слуцкий: «Как мы и предполагали, матч сложился крайне сложно для нас»

16 сентября 2020, 22:58
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)2 : 4Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Кубка России против «Черноморца» (4:2).

Я не помню, чтобы эта стадия Кубка, выездная игра, хоть раз складывалась легко. У хозяев поля всегда очень высокая мотивация, поддержка болельщиков, еще быстро забитый мяч. Поэтому, как мы и предполагали, матч сложился крайне сложно для нас. Можно хвалить соперников, можно говорить о шикарной атмосфере на стадионе, но факт остается фактом.

- Выполнила ли команда ваш план на игру, одержав победу на классе, при этом сохранив силы многих лидеров? Держали ли в уме предстоящий тур РПЛ?

Нет, мы не держали в уме предстоящий тур РПЛ. То, что мы дали паузу некоторым футболистам, они просто еще не готовы играть в таком режиме, достаточно тяжелый перелет. Поэтому у нас абсолютно плановая ротация. Футболисты, которые сегодня вышли, это футболисты «Рубина», претендующие на место в стартовом составе.

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ildar_3871
ildar_3871
17 сентября 2020 в 08:13
Слуцкий пока оправдывает мои надежды !
rubinovyi2
rubinovyi2
17 сентября 2020 в 07:50
В уме не держали,но паузу некоторым футболистам дали.))))
Верной дорогой идете тренер!
beefs
beefs
16 сентября 2020 в 23:09
ну и наплел...
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября 2020 в 23:02
Главное - это победа.
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