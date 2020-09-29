Стало известно время и место проведения ближайших матчей сборной России

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29 сентября 2020, 17:58

Официальный твиттер сборной России опубликовал время и место проведения ближайших матчей национальной команды.

8 октября сборная России сыграет товарищескую игру против Швеции (в 19:15 по МСК). 11 октября встретится с Турцией (в 21:45 по МСК), а 14 октября сразится со сборной Венгрии (в 21:45 по МСК) в рамках Лиги Наций. Все матчи пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее стал известен состав сборной России на предстоящие игры.