Стало известно время и место проведения ближайших матчей сборной России

Официальный твиттер сборной России опубликовал время и место проведения ближайших матчей национальной команды.
8 октября сборная России сыграет товарищескую игру против Швеции (в 19:15 по МСК). 11 октября встретится с Турцией (в 21:45 по МСК), а 14 октября сразится со сборной Венгрии (в 21:45 по МСК) в рамках Лиги Наций. Все матчи пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
⚡️ Стадионы и время начала октябрьских матчей. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/AoR8jlqbcI— Сборная России (@TeamRussia) September 29, 2020
Ранее стал известен состав сборной России на предстоящие игры.