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Стало известно время и место проведения ближайших матчей сборной России

29 сентября 2020, 17:58

Официальный твиттер сборной России опубликовал время и место проведения ближайших матчей национальной команды.

8 октября сборная России сыграет товарищескую игру против Швеции (в 19:15 по МСК). 11 октября встретится с Турцией (в 21:45 по МСК), а 14 октября сразится со сборной Венгрии (в 21:45 по МСК) в рамках Лиги Наций. Все матчи пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее стал известен состав сборной России на предстоящие игры.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
30 сентября в 00:26
В ваш то вкладывать больше не надо?)
batman555
batman555
29 сентября в 21:42
"Все матчи пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве." На фото первый матч не не ВТБ...а на ВЭБ ) это же разные стадионы...
95-shishani-95
95-shishani-95
29 сентября в 21:40
Пусть выиграют Швеция, Турция и Венгрия!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
29 сентября в 21:33
Нужно ещё пару лярдов зелени всадить в реконструкцию Лужников, может тогда этот стадион будет принимать больше 1-2 матчей в год.
nikoladolgov
nikoladolgov
29 сентября в 19:30
Чую что Дзюбинье будет лучшим бомбапдиром СССР
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
29 сентября в 19:03
Хороший график. Все игры дома.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 сентября в 18:59
Честно говоря, мне матчи Спартак-Зенит, ЦСКА -ЛОКО гораздо более интересны. чем матчи сборной джигитов РФ под управлением акскала.
Zenit_84
Zenit_84
29 сентября в 18:58
Удачи нашим ребятам!!!
Брулин
Брулин
29 сентября в 18:28
Да нам какая разница где, всё равно без зрителей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 18:15
Таких соперников нужно обыгрывать!
drug01
drug01
29 сентября в 18:07
Желаем хорошей игры!!!!
Faustello
Faustello
29 сентября в 18:00
Что же это за кальянная?)))
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 17:59
это хоть что то)))
shlomo
shlomo
29 сентября в 17:59
Будем посмотреть эти матчи...а нашим удачи!!!
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