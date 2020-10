Моуриньо ушёл в раздевалку на 77-й минуте, чтобы вернуть оттуда Дайера

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

На 77-й минуте матча главный тренер «шпор» эмоционально отреагировал на момент у ворот своей команды, направившись в раздевалку. Спустя минуту португалец вернулся на скамейку запасных, а следом за ним на поле выбежал полузащитник .

Курьезность ситуации заключается в том, что Дайер не был заменён, а ушёл в раздевалку во время матча, чтобы справить нужду. В это время у ворот «Тоттенхэма», который остался вдесятером, возник голевой момент, а нападающий «Челси» мог забить, однако промахнулся из выгодной позиции. Именно это вызвало негодование Моуриньо, который был разгневан тем, что Дайер покинул поле в неподходящий момент.

Where did Jose Mourinho go? 😆



pic.twitter.com/66RvHyKYEl