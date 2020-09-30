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Моуриньо ушёл в раздевалку на 77-й минуте, чтобы вернуть оттуда Дайера

30 сентября 2020, 00:15
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился после серии пенальти

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

На 77-й минуте матча главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо эмоционально отреагировал на момент у ворот своей команды, направившись в раздевалку. Спустя минуту португалец вернулся на скамейку запасных, а следом за ним на поле выбежал полузащитник Эрик Дайер.

Курьезность ситуации заключается в том, что Дайер не был заменён, а ушёл в раздевалку во время матча, чтобы справить нужду. В это время у ворот «Тоттенхэма», который остался вдесятером, возник голевой момент, а нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои мог забить, однако промахнулся из выгодной позиции. Именно это вызвало негодование Моуриньо, который был разгневан тем, что Дайер покинул поле в неподходящий момент.

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Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
30 сентября в 10:45
Вытащил из сортира за пиписку аххах
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Q-J-G (раскрыть)
30 сентября в 07:40
Это интересно только недалеким людям. Всем адекватным подобное уже давно наскучило. Моуриньо ведёт себя, как клоун.
Van Vanovich
Van Vanovich
30 сентября в 06:19
Маур такой доставала, что даже по.ать не даст.))
112910415
112910415
30 сентября в 05:14
всё хорошо, что хорошо кончается
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 03:36
да)))) футбол продолжает удивлять))) что будет дальше боюсь представить)))))
alexgurzan
alexgurzan ответ Hoyar (раскрыть)
30 сентября в 01:42
.
Hoyar
Hoyar
30 сентября в 01:36
Яйца отложить отошёл, куры ведь.))
David Young
David Young
30 сентября в 01:34
Моуриньо в своём репертуаре.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
30 сентября в 01:27
А если Ходсон забил?что было бы с Дайером
mangox22
mangox22
30 сентября в 01:00
Переволновался видать
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 00:50
Там, где Моуриньо, скучно не бывает...
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ sihafazatron (раскрыть)
30 сентября в 00:30
в этом отдельном матче неплох, но в целом, пусть лучше сидит на толчке))
sihafazatron
sihafazatron
30 сентября в 00:24
НА следующую игру в памперсах выйдет
Gahi
Gahi
30 сентября в 00:17
На счастливой минуте пошёл за ним.
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