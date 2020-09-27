Разгром лучшей команды года. «Хоффенхайм» прервал победную серию «Баварии»

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вчера, 23:36

«Соккер.ру» — о первой неудаче сильнейшей команды года.

«Бавария» так мощно разогналась, что сама, наверное, поверила в свою неуязвимость. Шутка ли. В текущем календарном году мюнхенцы провели двадцать восемь матчей. И в двадцати семи одержали победы. Только одна ничья — в Лейпциге. Но всё это было до поездки чемпиона в городок Зинсхайм, где принимает соперников «Хоффенхайм».

И надо же такому случиться. Баварцы были жестоко биты со счётом 1:4. «Деревенские» гоняли победителей всего и вся словно гусей хворостиной. Такое ощущение, словно команды поменялись футболками. Настолько убедителен был на протяжении всей игры «Хоффе». «Бавария» тоже напомнила себя годичной давности, времён братьев Ковачей. Тогда мюнхенцы могли проиграть ни с того, ни с сего. Даже крупно.

Но не спешите с выводами. И не только потому, что одна снежинка — ещё не снег. Право проиграть есть у каждой команды. В том числе перемалывающей всех на своём пути машине Ханси Флика. Тем более что совсем недавно баварцы провели тяжелейший матч за Суперкубок УЕФА с «Севильей». Люди ведь они, а не роботы.

Но есть ещё несколько моментов, из-за которых желающим увидеть возрождение интриги в Бундеслиге не стоит обольщаться. Это всего лишь второй тур. Впереди ещё очень много времени, и эта потеря трёх очков будет вскоре компенсирована. Во всяком случае, остальные клубы неизбежно потеряют ещё больше. Конечно, баварцам жаль, что кончились две серии — беспроигрышная из 32 встреч и победная из 23. Но всё рано или поздно заканчивается. Есть повод подумать о новых рекордах.

Но есть ещё пара причин, из-за которых баварцы не особо сопротивлялись в Зинсхайме. Если вы ещё не забыли, то предыдущий визит мюнхенцев, состоявшийся ещё до пандемии коронавируса, обернулся грандиозным скандалом. Фанаты гостей вели себя по-свински. На протяжении всего матча они отвешивали «комплименты» хозяевам, самым мягким из которых был «тупорылая деревня». Но особенно досталось владельцу «Хоффе» Дитмару Хоппу. Уважаемый человек преклонного возраста — 79 лет, услышал о себе столько пикантного. Помножьте все эти удовольствия на итоговый счёт — 6:0 в пользу чемпионов, и можно будет легко представить, насколько велик был гнев деревенской команды. Ханси Флик успокаивал своих болельщиков — не помогло. Судья даже уводил команды в раздевалки. И если бы не вынужденная пауза в немецком футболе, «Баварии» грозили бы серьёзные санкции. Хотя как их накажешь? Денег у команды много, снятием очков мюнхенский суперклуб не испугаешь, а такая страшилка, как проведение матча без зрителей, в новых условиях никого не пугает.

Но история эта как-то сошла на нет. Пандемия, время, а теперь убедительный реванш помогут смягчить сердце старика Хоппа. Теперь уже все забыли и про те 0:6, и безобразные выходки баварских болельщиков. Всю неделю в Германии будут говорить, как «Хоффенхайм» уложил на лопатки саму «Баварию», которая только изображала сопротивление.

Но есть ещё одна причина. «Соккер.ру» уже писал о новом тренере «Хоффенхайма» — молодом человеке по имени Себастьян Хёнесс. Знакомая фамилия, не правда ли? Папа 38-летнего Себастьяна играл за «Баварию» — тот самый Дитер Хёнесс, что пришёл из «Штутгарта». А дядя — знаменитый Ули Хёнесс, и вовсе легенда Мюнхена. И как игрок, и как функционер. Даже пребывание за решёткой не сделало Ули менее легендарным и менее любимым в среде болельщиков.

Но это ещё не всё. В прошлом сезоне младший представитель династии работал в «Баварии II». И добился там завидных успехов. Маленькая «Бавария» выиграла турнир в третьей лиге и только из-за регламента не смогла добиться повышения в классе. Осталась в третьей лиге. А вот её тренер сумел подняться. Хёнесса пригласили работать в «Хоффе». Что весьма интересно, на фоне непростых отношений двух клубов.

Нет, вряд ли кому-то придёт в голову обвинять два клуба в договорняке. Просто «Бавария» решила слегка передохнуть, избавиться от груза своих серий и чуточку подразнить соперников. И лучше всего было сделать это с крепким «Хоффенхаймом» и в гостях.

Два тура, конечно, очень мало для выводов. Но пока «Хоффенхайм» взял шесть очков из шести. Три у самой «Баварии». Репутация у тренера Хёнесса уже начала складываться. И в её создании заинтересована «Бавария». Ей важно вырастить своего Юлиана Нагельсманна. Молодого способного тренера, который бы мог прийти всерьёз и надолго. Это вовсе не означает, что в Мюнхене не довольны Фликом. Но искать замену и подыскивать преемника — далеко не одно и то же. А так поработает Хёнесс в «деревне», наберётся опыта, ума-разума, набьёт шишек, а там, глядишь, в «Баварии» про него вспомнят. А пока учись, студент. И не забывай, чей ты родственник.

«Хоффе» на старте выиграл обе встречи. Сначала у «Кёльна» в гостях — 3:2, а про игру с «Баварией» вы уже знаете. Но насколько всё это серьёзно, посмотрим в ближайшие две недели. Сначала команда Хёнесса посетит Франкфурт, а потом ждёт в Зинсхайме дортмундскую «Боруссию».

Зато Андрея Крамарича уже можно назвать героем старта, а может, и лучшим футболистом сентября. Хорватский нападающий забил пять мячей в двух турах. Андрей уже и так прилично оторвался в списке лучших бомбардиров в истории «Хоффенхайма».