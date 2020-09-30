«Милан» хочет арендовать Начо у «Реала» и Далота у «Манчестер Юнайтед»

«Милан» работает над трансфером нового защитника.
Согласно источнику, представители миланского клуба уже провели встречу с «Реалом» и сделали предложение об аренде защитника «сливочных» Начо.
«Милан» также рассматривает вариант с арендой защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота с правом выкупа и сделал МЮ соответствующее предложение. Однако «красные дьяволы» заинтересованы только в полноценном трансфере португальца, и «Милан» обдумывает покупку игрока.
Ранее сообщалось, что «россонери» являются одними из главных претендентов на защитника «Норвича».