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«Милан» хочет арендовать Начо у «Реала» и Далота у «Манчестер Юнайтед»

30 сентября 2020, 07:19

«Милан» работает над трансфером нового защитника.

Согласно источнику, представители миланского клуба уже провели встречу с «Реалом» и сделали предложение об аренде защитника «сливочных» Начо.

«Милан» также рассматривает вариант с арендой защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота с правом выкупа и сделал МЮ соответствующее предложение. Однако «красные дьяволы» заинтересованы только в полноценном трансфере португальца, и «Милан» обдумывает покупку игрока.

Ранее сообщалось, что «россонери» являются одними из главных претендентов на защитника «Норвича».

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
30 сентября в 11:10
Пусть покупают Далота
Ruslan3132
Ruslan3132
30 сентября в 11:00
Какой смысл Реалу отдавать 4го ЦЗ в аренду?? Ни денег норм не получит и игрока на подмену добротного теряет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
30 сентября в 09:10
Пиоли вполне очевидно хочет придать необходимый баланс в игре. Сейчас левый фланг Тео работает с перекосом в атаку, а правому наоборот не достаёт продуктивности впереди. Конти не потянул - доконали травмы, Калабриа же просто надёжный без искры. Далот при должном доверии тренера способен проблему решить и вообще наконец раскрыть свой потенциал. Начо если здоров способен усилить кого угодно, но не способен выиграть конкуренцию у Рамоса и Варана - пора принимать решение.
mihaluch
mihaluch
30 сентября в 08:53
Если хочет пускай выкупает если деньги есть.
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 08:45
точно также как локо омолаживает состав милан строит новую команду)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 08:12
С правом выкупа?
cska vperiod
cska vperiod
30 сентября в 07:47
Снова Милан, что то грандиозное хочет.
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 07:20
это только слухи
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