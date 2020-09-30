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Дзюба — лучший игрок минувшего сезона по версии РФС, Семак — лучший тренер

30 сентября 2020, 13:25

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона 2019/2020.

Лучший футболист Артем Дзюба («Зенит»).

Лучший тренерСергей Семак («Зенит»)

Лучшая команда – «Зенит».

«Надежда» (лучший молодой игрок до 21 года)Матвей Сафонов («Краснодар»)

За вклад в развитие футболаВиктор Понедельник.

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Все комментарии
zxz32
zxz32 ответ berda2003 (раскрыть)
30 сентября в 19:33
Ахаха, спасибо тебе, сделал мой день!!! 👍😆😆😆
Ген Геныч
Ген Геныч
30 сентября в 17:08
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    30 сентября в 17:08
    Все по делу! Зенит в минувшем сезоне в России был бесспорно хорош.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    30 сентября в 16:16
    Дюков :
    - Я тут ни при чем , Миллером клянусь!!!
    alex074
    alex074
    30 сентября в 16:11, ред.
      CАRLOS
      CАRLOS
      30 сентября в 15:45
      Дзюба в том сезоне даже не капитаном был в Зените, но как то лучший.
      4RT
      4RT
      30 сентября в 15:21
      А ВВП-лучший президент!)))))
      yasukuni
      yasukuni
      30 сентября в 15:21
      Свежее дополнение. Александр Дюков: «В РПЛ должно играть 18 клубов»

      Лучший эндиёт РПЛ - Дюков.
      yasukuni
      yasukuni
      30 сентября в 15:19
      Лучший игрок - Дюков, лучший тренер - Дюков, лучшая выгребная яма - имени Дюкова, наше усссёёё - Дюков-Дюков-Дюков.
      yasukuni
      yasukuni ответ Faustello (раскрыть)
      30 сентября в 15:18
      Нет, лучшие карманы Быстрова.
      Faustello
      Faustello ответ berda2003 (раскрыть)
      30 сентября в 15:08
      Премия золотой шкафчик тоже Дзюбе?)))
      berda2003
      berda2003
      30 сентября в 15:06
      ... лучший гендир - медведев, лучший спонсор рфс - миллер, лучший судья рфс - вилков, лучший молодой ветеран рфс - жирков, лучший - хохол рфс - тимощук, лучшие передасты рфс - дзюба, азмун.
      Олег Гутченко 2
      Олег Гутченко 2
      30 сентября в 14:56
        alex074
        alex074
        30 сентября в 14:53, ред.
        Исходя из их логики...Зенит-лучший клуб планеты, РПЛ-супер лига всего мира!!! Колхоз грёбаный...
        Kresi frok
        Kresi frok
        30 сентября в 14:51
          12й игрок
          12й игрок
          30 сентября в 14:49
          Где то далеко плачет великолепный утешая самого себя что они везде первые ахаха
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          30 сентября в 14:36
          Ну пусть зюба,всем паралельно!
          Пpoтив всех
          Пpoтив всех ответ Agamaga (раскрыть)
          30 сентября в 14:34
          Усы в стакане мочит
          Пpoтив всех
          Пpoтив всех ответ LOpp (раскрыть)
          30 сентября в 14:31
            star1970
            star1970
            30 сентября в 14:27
              makkie
              makkie
              30 сентября в 14:19
              Газпром - спонсор.
              Дюков - глава РФС
              Митрофанов - его подчиненный.
              Медведев - начальник Дюкова в Газпроме.

              Вопрос, мог ли быть другой чемпион? Могли выбрать лучших из других команд?

              😂😂😂
              plusnindimon
              plusnindimon ответ Makao (раскрыть)
              30 сентября в 14:12
              Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона 2019/2020.
              Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1207182/semak-sergey-zenit
              realdogge the gunner
              realdogge the gunner
              30 сентября в 14:11
                LOpp
                LOpp
                30 сентября в 14:09
                Продолжим список:

                Лучшая газовая компания - Газпром
                Лучший комментатор - Орлов
                Лучший болельщик - Гулливер
                Лучший спортивный канал - матч тв
                Лучший директор - Медведев
                Лучший оттянутый футболист - Малком
                Лучший натянутый футболист - Азмун
                Усы надежды - Боярский
                санек002
                санек002 ответ Q-J-G (раскрыть)
                30 сентября в 14:07
                да уж!все!лига чемпионов и суперкубок европы российские!
                d_fincher
                d_fincher
                30 сентября в 14:06
                Лучшая компания - Газпром
                Лучший чиновник РФС - Дюков
                Бакланский рубеж
                Бакланский рубеж
                30 сентября в 14:05
                ... а газпром - лучший спонсор аххах
                ermak6848
                ermak6848
                30 сентября в 14:00
                весьма натянутый результат , судя по скандалам судейства..
                Legend 6
                Legend 6
                30 сентября в 13:56
                А станет ли лучшим арбитром Кукуян? Мы увидим в 10-ой серии этого сериала...
                Agamaga
                Agamaga
                30 сентября в 13:55
                А где лучший болельщик?
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