Дзюба — лучший игрок минувшего сезона по версии РФС, Семак — лучший тренер

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона 2019/2020.
Лучший футболист – Артем Дзюба («Зенит»).
Лучший тренер – Сергей Семак («Зенит»)
Лучшая команда – «Зенит».
«Надежда» (лучший молодой игрок до 21 года) – Матвей Сафонов («Краснодар»)
За вклад в развитие футбола – Виктор Понедельник.
Кучеров,Василевский ,Сергачев,Волков- вот кто сейчас по настоящему уважаемые спортсмены,а ни б... гопник из Питера!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кучеров,Василевский ,Сергачев,Волков- вот кто сейчас по настоящему уважаемые спортсмены,а ни б... гопник из Питера!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Я тут ни при чем , Миллером клянусь!!!
- Я тут ни при чем , Миллером клянусь!!!
Лучший эндиёт РПЛ - Дюков.
Лучший эндиёт РПЛ - Дюков.
Дюков - глава РФС
Митрофанов - его подчиненный.
Медведев - начальник Дюкова в Газпроме.
Вопрос, мог ли быть другой чемпион? Могли выбрать лучших из других команд?
😂😂😂
Дюков - глава РФС
Митрофанов - его подчиненный.
Медведев - начальник Дюкова в Газпроме.
Вопрос, мог ли быть другой чемпион? Могли выбрать лучших из других команд?
😂😂😂
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1207182/semak-sergey-zenit
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1207182/semak-sergey-zenit
Лучшая газовая компания - Газпром
Лучший комментатор - Орлов
Лучший болельщик - Гулливер
Лучший спортивный канал - матч тв
Лучший директор - Медведев
Лучший оттянутый футболист - Малком
Лучший натянутый футболист - Азмун
Усы надежды - Боярский
Лучшая газовая компания - Газпром
Лучший комментатор - Орлов
Лучший болельщик - Гулливер
Лучший спортивный канал - матч тв
Лучший директор - Медведев
Лучший оттянутый футболист - Малком
Лучший натянутый футболист - Азмун
Усы надежды - Боярский
Лучший чиновник РФС - Дюков
Лучший чиновник РФС - Дюков