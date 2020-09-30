РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера сентября

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30 сентября 2020, 11:01

РПЛ определилась с кандидатурами для голосования за приз лучшему тренеру лиги в сентябре.

В список кандидатов попали следующие лица: («Зенит»), («Спартак»), ( ЦСКА ), («Локомотив») и («Краснодар»).

⚡ Выбираем лучшего тренера месяца



✔️ Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/LSmARxh7X5



📊 В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/bGJz3OqbUA — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2020

Напомним, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско был признан лучшим тренером чемпионата России по итогам августа.