РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера сентября

РПЛ определилась с кандидатурами для голосования за приз лучшему тренеру лиги в сентябре.
В список кандидатов попали следующие лица: Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Виктор Ганчаренко (ЦСКА), Марко Николич («Локомотив») и Мурад Мусаев («Краснодар»).
⚡ Выбираем лучшего тренера месяца— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2020
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📊 В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/bGJz3OqbUA
Напомним, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско был признан лучшим тренером чемпионата России по итогам августа.
канал Матч Премьер требует просмотра VAR
VAR отменяет голосование в пользу Тедеско
и как обычно побеждает сероводородный проект
канал Матч Премьер требует просмотра VAR
VAR отменяет голосование в пользу Тедеско
и как обычно побеждает сероводородный проект