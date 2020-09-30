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РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера сентября

30 сентября 2020, 11:01

РПЛ определилась с кандидатурами для голосования за приз лучшему тренеру лиги в сентябре.

В список кандидатов попали следующие лица: Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Виктор Ганчаренко (ЦСКА), Марко Николич («Локомотив») и Мурад Мусаев («Краснодар»).

Напомним, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско был признан лучшим тренером чемпионата России по итогам августа.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
30 сентября в 12:34
Вернее было бы место тоже определять по трём матчам, которые учитывают в сентябре.
stavr74
stavr74
30 сентября в 11:54
    Zenit_84
    Zenit_84
    30 сентября в 11:50
    Первый - Семак
    Makao
    Makao
    30 сентября в 11:48
    Я думаю, что основной выбор будет пролегать между Мусаевым и Тедеско. Имхо, Кони последний матч слили, хотя могли и должны были натягивать хотя бы ничью. Команда Николича на явном фарте, скоро пойдут провалы и это заметно - им не хватает игроков в несколько зон. У Семака ряд неудачных матчей тоже. Если Мусаев ПАОК пройдет сегодня, то его выберут наверное.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    30 сентября в 11:25
    За Тэдэско!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    30 сентября в 11:15
    Считаю, что важнейший критерий отбора лучшего тренера - успехи для ставших проблемными в последнее время еврокубках. То есть, если Краснодар сегодня пройдет ПАОК (есть закономерные сомнения), то надо отдавать Мусаеву. Если нет, то выбирать из других триумфаторов с сомнительными успехами в местячковой лиге.
    mihaluch
    mihaluch
    30 сентября в 11:03
    У нас это лучшие из хучших.
    shlomo
    shlomo
    30 сентября в 11:02
    Все достойны, посмотрим, кто будет...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    30 сентября в 11:02
    Думаю что Тедеско...
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