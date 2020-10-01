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Хатебур: «Пока слишком рано говорить о борьбе „Аталанты“ за Скудетто»

01 октября 2020, 06:20
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур прокомментировал победу над «Лацио» (4:1) в перенесённом матче 1-го тура Серии А.

Мы приехали сюда, чтобы победить, и просто блестяще провели первый тайм. Победа со счётом 4:1 – хороший старт сезона.

Мы все помним, что произошло в прошлом сезоне («Лацио» отыгрался со счёта 0:3), и говорили об этом в перерыве. Мы знали, что как только они забьют первый мяч, то могут забить ещё. Но в этот раз мы забили им четвёртый и убили интригу.

Наш состав практически не изменился с прошлого сезона, и это позволило нам стать ещё увереннее. Наша сила в том, что мы хорошо знаем друг друга.

Значит ли это, что «Аталанта» является претендентом на Скудетто? Пока об этом слишком рано говорить.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 октября в 09:51
О том кто будет бороться за Скудетто может и рано, а вот о том кто видимо не будет вполне можно. У Лацио продолжается спад, который обозначился как раз в первой летней игре с этим же соперником. Тогда орлята в первые десять минут повели 2:0, но в итоге проиграли, после чего начали спотыкаться через раз и похоже собираются продолжать в том же духе.
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 07:19
Такая победа вдохновляет
ЮЗИК
ЮЗИК
01 октября в 06:36
Но вмешаться надо, команда то интересная
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
01 октября в 06:34
В этом сезоне скудетто будет брать Интер!
shlomo
shlomo
01 октября в 06:31
Все правильно сказал...чемпионат только начался...
sv_1969
sv_1969
01 октября в 06:28
Может и рано , но вы красавцы!
mihaluch
mihaluch
01 октября в 06:24
Когда Юве обыграют тогда можно.
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