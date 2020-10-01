Хатебур: «Пока слишком рано говорить о борьбе „Аталанты“ за Скудетто»

Защитник «Аталанты» прокомментировал победу над «Лацио» (4:1) в перенесённом матче 1-го тура Серии А.

Мы приехали сюда, чтобы победить, и просто блестяще провели первый тайм. Победа со счётом 4:1 – хороший старт сезона.

Мы все помним, что произошло в прошлом сезоне («Лацио» отыгрался со счёта 0:3), и говорили об этом в перерыве. Мы знали, что как только они забьют первый мяч, то могут забить ещё. Но в этот раз мы забили им четвёртый и убили интригу.

Наш состав практически не изменился с прошлого сезона, и это позволило нам стать ещё увереннее. Наша сила в том, что мы хорошо знаем друг друга.

Значит ли это, что «Аталанта» является претендентом на Скудетто? Пока об этом слишком рано говорить.