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Флик: «„Бавария“ сама усложнила себе жизнь. Нужно было действовать лучше»

01 октября 2020, 03:58
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:2) в матче за Суперкубок Германии.

Сегодня нужна была только победа, это была наша цель, и мы её достигли. Поэтому комплимент команде. Им предстоит провести ещё много матчей. Поэтому такие матчи как этот важно решать в свою пользу. С одной стороны, эта победа демонстрирует менталитет команды, а с другой, тот класс, которым она обладает.

Было непросто, особенно во втором тайме. Мы вели 2:0, и это было заслуженно. Но затем мы сами усложнили себе жизнь, совершив несколько позиционных ошибок. Мы должны были действовать лучше.

У Йозуа Киммиха особый менталитет и невероятные качества. Поэтому он движется по пути становления одним из тех футболистов, которые оказывают значительное влияние на клуб.

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mihaluch
mihaluch
01 октября в 05:35
И всё равно Бавария лучше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 04:19
Теперь можно и лавры пожинать, заслужили. .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 04:16, ред.
Бавария просто монстр...
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