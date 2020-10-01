Флик: «„Бавария“ сама усложнила себе жизнь. Нужно было действовать лучше»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:2) в матче за Суперкубок Германии.

Сегодня нужна была только победа, это была наша цель, и мы её достигли. Поэтому комплимент команде. Им предстоит провести ещё много матчей. Поэтому такие матчи как этот важно решать в свою пользу. С одной стороны, эта победа демонстрирует менталитет команды, а с другой, тот класс, которым она обладает.

Было непросто, особенно во втором тайме. Мы вели 2:0, и это было заслуженно. Но затем мы сами усложнили себе жизнь, совершив несколько позиционных ошибок. Мы должны были действовать лучше.

У Йозуа Киммиха особый менталитет и невероятные качества. Поэтому он движется по пути становления одним из тех футболистов, которые оказывают значительное влияние на клуб.