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Тренер ПАОКа: «Матч был равным, но удача сопутствовала „Краснодару“»

01 октября 2020, 01:39
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Эту игру решили детали. Матч был равным, но удача сопутствовала нашим соперникам, которые забили дважды. Всё, что я сейчас говорю, может выглядеть как оправдание. Наверное, мы должны были лучше сконцентрироваться, когда сравняли счёт в матче. Но в итоге мы сразу пропустили второй гол.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Шишанутый (раскрыть)
01 октября в 08:41
Ну корни-то всё равно русские или советские))
VAN ARM
VAN ARM
01 октября в 08:05
должно же хоть когда то везти))) молодцы
Шишанутый
Шишанутый ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
01 октября в 07:06
А мне то что радоватся ей? Я не руский и не болею за росийские клубы. Я нейтральный болельщик.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Шишанутый (раскрыть)
01 октября в 05:31, ред.
Хороший ты патриот)) Нет чтобы порадоваться победе российской команды...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
01 октября в 02:42
Все правильно он сказал,если смотреть чисто по игре,двум матчам в сумме,то Паок был заметно сильнее.Краснодар прошел на нереальной прухе.
ДСА
ДСА
01 октября в 01:58
Нечего было после первой игры разбрасываться словами.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 01:53
Оптимизм сменился пессимизмом .
А перед матчем пел красиво : про желание, про проход в группу, а в итоге - облом.
Шишанутый
Шишанутый
01 октября в 01:46
Солгашусь с тренером Паока. Решающим в этом противостоянее стал фактор удачи. Что в первом матче Краснодару повезло когда греки свои моменты не забили и даже пенальти не реализовали. Что в ответке атаковал и создавал моменты Паок а гол забил Краснодар. Вернее даже не Краснодар а грек сам забил в свои ворота.
протон1
протон1
01 октября в 01:41
слукавил. первая игра была равная. вторая была равная. но кто побеждает? только сильненйший
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