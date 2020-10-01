Тренер ПАОКа: «Матч был равным, но удача сопутствовала „Краснодару“»

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Эту игру решили детали. Матч был равным, но удача сопутствовала нашим соперникам, которые забили дважды. Всё, что я сейчас говорю, может выглядеть как оправдание. Наверное, мы должны были лучше сконцентрироваться, когда сравняли счёт в матче. Но в итоге мы сразу пропустили второй гол.
А перед матчем пел красиво : про желание, про проход в группу, а в итоге - облом.
А перед матчем пел красиво : про желание, про проход в группу, а в итоге - облом.