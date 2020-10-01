Тренер ПАОКа: «Матч был равным, но удача сопутствовала „Краснодару“»

Главный тренер ПАОКа прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Эту игру решили детали. Матч был равным, но удача сопутствовала нашим соперникам, которые забили дважды. Всё, что я сейчас говорю, может выглядеть как оправдание. Наверное, мы должны были лучше сконцентрироваться, когда сравняли счёт в матче. Но в итоге мы сразу пропустили второй гол.