РФС не планирует менять места проведения октябрьских игр сборной России

Служба коммуникаций РФС заявила, что организация не планирует менять места проведения октябрьских игр сборной России после получения разрешения провести эти встречи в присутствии зрителей.
Вариант с переносом матчей сборной России на другие стадионы, несмотря на проведение игр со зрителями, не рассматривается.
Сборная России 8 октября проведет товарищеский матч с командой Швеции на «ВЭБ-Арене» в Москве. 11 и 14 октября состоятся игры группового этапа Лиги наций против команд Турции и Венгрии. Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене».
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Все у Вас правильно, ставка прошла, очки зачислены:
2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша.
Для новых ставок, зарабатывайте очки:
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