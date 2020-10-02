РФС не планирует менять места проведения октябрьских игр сборной России

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02 октября 2020, 13:34

Служба коммуникаций РФС заявила, что организация не планирует менять места проведения октябрьских игр сборной России после получения разрешения провести эти встречи в присутствии зрителей.

Вариант с переносом матчей сборной России на другие стадионы, несмотря на проведение игр со зрителями, не рассматривается.