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РФС не планирует менять места проведения октябрьских игр сборной России

02 октября 2020, 13:34

Служба коммуникаций РФС заявила, что организация не планирует менять места проведения октябрьских игр сборной России после получения разрешения провести эти встречи в присутствии зрителей.

Вариант с переносом матчей сборной России на другие стадионы, несмотря на проведение игр со зрителями, не рассматривается.

Сборная России 8 октября проведет товарищеский матч с командой Швеции на «ВЭБ-Арене» в Москве. 11 и 14 октября состоятся игры группового этапа Лиги наций против команд Турции и Венгрии. Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене».

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Аpбитр
Аpбитр ответ Мessi 10 (раскрыть)
02 октября в 14:46
Добрый день.
Все у Вас правильно, ставка прошла, очки зачислены:
2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша.
Для новых ставок, зарабатывайте очки:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Мessi 10
Мessi 10
02 октября в 14:32
Вчера сделал ставку, ставка прошла, но очки не зачислились. По истории операций видно, что ставка была списана, в истории ставок стоит галочка, что ставка выиграна, но зачисления до сих пор нет.
shlomo
shlomo
02 октября в 13:39
Ну что менять то, главное, чтобы всем удобно было
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