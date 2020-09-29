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Матч Кубка России «Звезда» — «Оренбург» отменён из-за коронавируса

29 сентября 2020, 18:16
ЗвездаЛоготип футбольный клуб Звезда (Пермь)0 : 3Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургТех. поражение

Матч Кубка России «Звезда» – «Оренбург» не состоится. Об этом сообщает официальный сайт «Оренбурга».

Решением Роспотребнадзора Пермского края, матч Кубка России «Звезда» — «Оренбург», который должен был пройти 30 сентября, не состоится в связи с выявлением нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на COVID-19. Команда «Звезда» помещена на карантин до полного выздоровления. ФК «Оренбург» желает здоровья футболистам и сотрудникам ФК «Звезда».

Вчера стало известно, что матч 13-го тура ФНЛ «Шинник» — «Иртыш» отменён из-за коронавируса в составе хозяев поля.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
29 сентября в 19:10
Какая-то фигня, а не кубок получается
Faustello
Faustello
29 сентября в 18:32
Кольцо сжимается....(((
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 18:25
и снова пришло время технарей)))))
shlomo
shlomo
29 сентября в 18:21
Ну а кому то технарь дают...ладно пусть выздоравливают...
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