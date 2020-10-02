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Лукаку — лучший игрок Лиги Европы в минувшем сезоне

02 октября 2020, 14:34

УЕФА объявил имя лучшего игрока Лиги Европы-2019/20.

Им стал форвард «Интера» Ромелу Лукаку, который набрал 9 (7+2) очков в 6 матчах в рамках плей-офф турнира.

На награду также претендовали полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и хавбек «Севильи» Эвер Банега.

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Все комментарии
Жека10
Жека10 ответ Князь за Кирасинщика (комментарий удален) (раскрыть)
03 октября в 10:19, ред.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    02 октября в 23:39
    7+2 за плэй-офф это хороший результат!
    Жека10
    Жека10
    02 октября в 23:27
      Жека10
      Жека10 ответ Князь за Кирасинщика (комментарий удален) (раскрыть)
      02 октября в 23:22
        h8you
        h8you ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
        02 октября в 18:27
          Vector
          Vector
          02 октября в 17:30
          Все правильно!! Ещё ЗМ за финальный матч надо отдать.
          Жека10
          Жека10 ответ h8you (раскрыть)
          02 октября в 16:48, ред.
            Loko57
            Loko57
            02 октября в 16:12
            Офигенный футболист. Удачи ему с Интером и максимальных побед!
            beefs
            beefs
            02 октября в 15:27
            и не возразишь...
            h8you
            h8you
            02 октября в 15:20
            а ведь полено реально заслужило аххаха лукака 3-2 закончено!!!
            David Young
            David Young
            02 октября в 14:35
            Справедливо, хотя были и другие хорошие кандидаты.
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