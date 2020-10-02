Лукаку — лучший игрок Лиги Европы в минувшем сезоне

УЕФА объявил имя лучшего игрока Лиги Европы-2019/20.
Им стал форвард «Интера» Ромелу Лукаку, который набрал 9 (7+2) очков в 6 матчах в рамках плей-офф турнира.
На награду также претендовали полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и хавбек «Севильи» Эвер Банега.
Интер проиграл всего лишь 3:2,а Ювентус проиграл 4:1,так у кого же разница в счёте крупнее?Не умеешь считать тогда тебе вообще в футболе нечего делать.На крайняк возьми хоть калькулятор да вычти 3-2 и 4-1 и где больше останется?
Не переживай выиграем,да и выигрывали в отличии от Турина.В 2010 Интер выиграл Лигу чемпионов Уефа,о чём Ювентус может только мечтать
Интер проиграл всего лишь 3:2,а Ювентус проиграл 4:1,так у кого же разница в счёте крупнее?Не умеешь считать тогда тебе вообще в футболе нечего делать.На крайняк возьми хоть калькулятор да вычти 3-2 и 4-1 и где больше останется?
Не переживай выиграем,да и выигрывали в отличии от Турина.В 2010 Интер выиграл Лигу чемпионов Уефа,о чём Ювентус может только мечтать
это просто вишенька на торте всей кабинетной истории в прошлом сезоне хахах
Почему же ты тогда не вспоминаешь как Реал драл Ювентус в финале 2017 со счётом 4:1?Да и заметь там все 4 гола в ворота Кабинетуса Реал забивал сам и без помощи Кабинетуса,но при этом разгромный счёт 4:1
Интер сам себе забил гол и всего 3:2 проиграл.А если бы не забили бы себе сами то было бы 2:2.Но болелам туринской команды этого никогда не понять.Где 4:1 и где 3:2,разница более чем очевидна,но не для Турина конечно же.А так да ха-ха-ха
это просто вишенька на торте всей кабинетной истории в прошлом сезоне хахах
Почему же ты тогда не вспоминаешь как Реал драл Ювентус в финале 2017 со счётом 4:1?Да и заметь там все 4 гола в ворота Кабинетуса Реал забивал сам и без помощи Кабинетуса,но при этом разгромный счёт 4:1
Интер сам себе забил гол и всего 3:2 проиграл.А если бы не забили бы себе сами то было бы 2:2.Но болелам туринской команды этого никогда не понять.Где 4:1 и где 3:2,разница более чем очевидна,но не для Турина конечно же.А так да ха-ха-ха
Выиграем в этом сезоне ничего страшного,не всё же сразу
Выиграем в этом сезоне ничего страшного,не всё же сразу
Зато сколько он выручал в других матчах.Хотя да Интер же не КАбинетус,который мастерски отлетает 4:1.И ведь в свои ворота не забивают
Зато сколько он выручал в других матчах.Хотя да Интер же не КАбинетус,который мастерски отлетает 4:1.И ведь в свои ворота не забивают
https://www.youtube.com/watch?v=fL9X2HpmnWI&ab_channel=HRS7HD