Де Брюйне разбавил компанию доминаторов из «Баварии», Дрогба берет приз и на пенсии. УЕФА раздал награды лучшим

Жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА не ограничился и назвал лучших игроков минувшего сезона в этом турнире. «Соккер.ру» — о том, кому достались награды.

Сразу стоит сказать, что особого разнообразия ждать не приходилось. Поскольку если ФИФА учитывает в основном международные турниры, включая игры в сборных, а France Football старается учитывать все чемпионаты и турниры, то УЕФА идет по достаточно простому и логичному пути. Поскольку Лига чемпионов является венцом всего клубного футбола Европы, то и выбирать лучших следует из числа тех, кто в ней отличился. Поэтому доминирование игроков из команд-победительниц удивлять не должно. Да, именно двух команд, потому что как-то забывают о женской Лиге чемпионов, где сезон тоже был доигран.

Впрочем, там все оказалось не менее однообразно, чем в мужской ЛЧ . Всех задоминировали дамы из «Лиона», который выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Вольфсбург». Лучшим вратарем стала француженка Сара Буадди, лучшим защитником ее соотечественница Венди Ренар, лучшим полузащитником немка Дженифер Марожан. Лучшим тренером стал Жан-Люк Вассер. Все четверо представляют «Лион». А вот лучшим нападающим признали датчанку Перниллу Хардер, которая также получила награду как лучший игрок сезона в целом. Она как раз билась за «Вольфсбург», выведя его в финал во многом за счет своего таланта и мастерства. Но награду получила как представительница «Челси», куда перешла из немецкого клуба. Даже без «Вольфсбурга» о немецких клубах разговоров на церемонии было предостаточно. Потому что доминирование «Баварии» по итогу прошлого сезона выглядит чудовищным и непоколебимым.

Лучший вратарь – Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»)

Сразу после финального матча Лиги чемпионов стало понятно, кого признают лучшим голкипером. Под руководством Ханса-Дитера Флика Нойер заиграл так, что вернулись уверенные разговоры о том, что он – лучший вратарь мира. Особенно ярко Мануэль себя проявил в плей-офф Лиги чемпионов, где пропустил всего три мяча. Причем чем ближе был финал, тем эффектнее действовал Нойер, чьей уверенностью подпитывались все полевые игроки. В полуфинале с «Лионом» и финале с ПСЖ Нойер совершил несколько мощных сэйвов и не пропустил ни одного мяча, став одним из главных соавторов победы «Баварии».

Лучший защитник – Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»)

Еще один представитель триумфатора Лиги чемпионов. Хотя здесь не все так было очевидно. Можно назвать и других кандидатов, за которых проголосовали бы болельщики, если бы их мнение спрашивали. Выбор Киммиха кажется неким компромиссом, потому что в первую очередь выбирали из баварцев, а у них максимально эффективным, стабильным и универсальным в защите был Киммих. Он настолько универсален, что пять матчей провел в полузащите, а шесть – в защите, стабильно выходил во всех матчах в Лиге чемпионов и менял позиции согласно тактическим перестановкам прямо по ходу игры, сохраняя надежность в любом амплуа. За это время успел забить два мяча, делал голевые передачи в самых ключевых матчах: в финале и четвертьфинале по одной, в полуфинале – две.

Лучший полузащитник – Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

А здесь УЕФА немного отступил от своих принципов. Видимо, решили, что не очень красиво будет отдавать совсем уж все награды представителям одного клуба. Какой-то междусобойчик получится, а организация же международная. Поэтому пожертвовали в пользу проигравших званием лучшего полузащитника, где уже упор делали не столько на командный результат, сколько на вклад одного исполнителя. И с этой точки зрения выбор Де Брюйне обоснован, поскольку Кевин в звездном «Манчестер Сити» порой тащил и переворачивал матчи в одиночку, являясь главным созидателем, а зачастую и исполнителем. И даже после вылета от «Лиона» в четвертьфинале мало кто мог персонально в Де Брюйне что-то обидное бросить. Он со своей стороны сделал все и заслужил хотя бы такой утешительный приз.

Лучший нападающий – Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)

А здесь уже как раз без вариантов. Уже можно говорить о создании петиций, которые требуют от France Football возвращения в этом году «Золотого мяча», чтобы его получил польский ветеран. Потом же будут вспоминать этот случай в ряду тех, когда «Золотые мячи» получили не те, кто был достойнее по мнению фанатов. Ведь вряд ли у Левандовски получится еще один такой сезон. И нет гарантий, что у кого-то другого он не выйдет более мощным в следующий раз. Хотя это надо постараться. В чемпионате Германии поляк забил 34 мяча, но главные подвиги совершал в Лиге чемпионов, где в десяти матчах записал на свой счет 15 голов. А к этому можно добавить его мудрую и эффективную игру без мяча, в подыгрыше, в командном движении.

Лучший игрок – Роберт Левандовски

Чтобы далеко не ходить, скажем, что поляка признали и вовсе лучшим футболистом сезона, с чем тоже мало кто будет спорить. Причем в этой номинации троих претендентов назвали заранее. Помимо Левандовски в списке были Де Брюйне и Нойер, но вряд ли кто-то из них всерьез думал, что можно составить Роберту конкуренцию.

