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Левандовски — лучший игрок сезона-2019/20 по версии УЕФА

01 октября 2020, 19:38

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона-2019/2020 по версии УЕФА.

Форвард сборной Польши получил награду во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.

В минувшем сезоне Левандовски забил 55 мячей в 47 матчах за «Баварию», а также отдал 10 результативных передач.

Левандовски также был признан лучшим нападающим минувшего сезона.

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Все комментарии
амурец
амурец
04 октября в 06:14
да уж, а ЗМ в этом году должен был получить именно Лёва
Romeo 777
Romeo 777
01 октября в 22:38
Жаль, ЗМ не будет вручаться. Как по мне, поляк был бы главным претендентом.
Ravshan878
Ravshan878
01 октября в 21:04
На этот раз справедливо выбрали ПАНУ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 октября в 20:46
А что скажет «Франс-Футбол»?
Василий 50
Василий 50
01 октября в 20:42
А по версии ФИФА?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 октября в 20:40
Он реально заслужил
Остапчук 67
Остапчук 67
01 октября в 20:37
Ему нужно дать альтернативный ЗМ
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 октября в 20:34
Был неплох. Но, там вся команда сильная. Его не назвать тем, кто тащит. Напротив, в важных матчах он иногда теряется по ходу карьеры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 20:34
Наконец то это не Месси и не Рон!
Loko57
Loko57
01 октября в 20:33
Бавария сильна. Ну и конечно её игроки.
95-shishani-95
95-shishani-95
01 октября в 20:31
Заслуженно.
ЗМ тоже он должен был получить. Но как обычно мутят с вручением ЗМ!
eleven LC
eleven LC
01 октября в 20:22
Тут без вариантов,может всё таки Роберту сообразят дать золотой мяч?
матос
матос
01 октября в 20:21
Вполне заслуженно.
DEIVID
DEIVID
01 октября в 20:16
По статистике да, а если брать важные матчи то он в них был никаким.
particular
particular
01 октября в 20:03
Отличный сезон, великолепные результаты и заслуженное признание при отсутствии конкуренции...
h8you
h8you
01 октября в 19:47, ред.
Я бы Нойеру отдал...его сэйвы на решающих стадиях принесли титулы,а Левандовски куда-то растворился
alex074
alex074
01 октября в 19:46
Ну хоть кто то в УЕФА адекватно мыслит...Левандовский в честной борьбе заслужил это звание.
Levadia
Levadia
01 октября в 19:43
Кто бы сомневался!
Лучший!!!
sv_1969
sv_1969
01 октября в 19:41
Достойный выбор.
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