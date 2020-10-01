Левандовски — лучший игрок сезона-2019/20 по версии УЕФА

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона-2019/2020 по версии УЕФА.
Форвард сборной Польши получил награду во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.
В минувшем сезоне Левандовски забил 55 мячей в 47 матчах за «Баварию», а также отдал 10 результативных передач.
Левандовски также был признан лучшим нападающим минувшего сезона.
ЗМ тоже он должен был получить. Но как обычно мутят с вручением ЗМ!
ЗМ тоже он должен был получить. Но как обычно мутят с вручением ЗМ!
Лучший!!!
Лучший!!!