Левандовски — лучший игрок сезона-2019/20 по версии УЕФА

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01 октября 2020, 19:38

Нападающий «Баварии» признан лучшим игроком сезона-2019/2020 по версии УЕФА .

Форвард сборной Польши получил награду во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.

В минувшем сезоне Левандовски забил 55 мячей в 47 матчах за «Баварию», а также отдал 10 результативных передач.

Левандовски также был признан лучшим нападающим минувшего сезона.