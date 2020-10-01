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Де Брюйне — лучший полузащитник прошлого сезона по версии УЕФА

01 октября 2020, 19:11

Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признан лучшим полузащитником сезона-2019/2020 по версии УЕФА.

Полузащитник сборной Бельгии получил награду дистанционно. У него не получилось приехать на жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.

Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В минувшем сезоне Кевин сделал 20 голевых передач, повторив рекорд Английской Премьер-Лиги, принадлежавший экс-нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. Помимо этого бельгийский футболист забил 13 голов.

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Все комментарии
Dexter2110
Dexter2110
01 октября в 19:42
Де Брюйне красавчик, заслужил, постояно пашет за всю каманду. достоин это приза
h8you
h8you
01 октября в 19:24
я бы понял,если бы он хотя бы в финал команду вывел,а так даже с Лионом не вытащил
Александр Нeвский
Александр Нeвский
01 октября в 19:22
- Де Брюйне был очень хорош в финале! Жаль, что не выиграл кубок!
- Но он не был в финале.
- Ой, то есть в полуфинале!
- Но он не был в полуфинале.
- Эмм, тогда почему ему приз отдали?
- ...
ЮHBА
ЮHBА
01 октября в 19:20
Рыжий был лучшим в АПЛ, но в ЛЧ по мне лучшим был Алькантара.
Legend 6
Legend 6
01 октября в 19:14
А нап? Лева?
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 19:12
Хорош рыжий, хоть кто-то не из баварии)))
Думал Мюллер будет
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