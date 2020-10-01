Де Брюйне — лучший полузащитник прошлого сезона по версии УЕФА

Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признан лучшим полузащитником сезона-2019/2020 по версии УЕФА.
Полузащитник сборной Бельгии получил награду дистанционно. У него не получилось приехать на жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.
Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В минувшем сезоне Кевин сделал 20 голевых передач, повторив рекорд Английской Премьер-Лиги, принадлежавший экс-нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. Помимо этого бельгийский футболист забил 13 голов.
- Но он не был в финале.
- Ой, то есть в полуфинале!
- Но он не был в полуфинале.
- Эмм, тогда почему ему приз отдали?
- ...
- Но он не был в финале.
- Ой, то есть в полуфинале!
- Но он не был в полуфинале.
- Эмм, тогда почему ему приз отдали?
- ...
Думал Мюллер будет
Думал Мюллер будет