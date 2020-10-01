Де Брюйне — лучший полузащитник прошлого сезона по версии УЕФА

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01 октября 2020, 19:11

Футболист «Манчестер Сити» признан лучшим полузащитником сезона-2019/2020 по версии УЕФА .

Полузащитник сборной Бельгии получил награду дистанционно. У него не получилось приехать на жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.

Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В минувшем сезоне Кевин сделал 20 голевых передач, повторив рекорд Английской Премьер-Лиги, принадлежавший экс-нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. Помимо этого бельгийский футболист забил 13 голов.