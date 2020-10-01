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Киммих признан УЕФА лучшим защитником минувшего сезона

01 октября 2020, 18:57

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих признан лучшим защитником сезона-2019/2020 по версии УЕФА.

Немецкий игрок был награжден во время церемонии вручения наград УЕФА, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Здесь же проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Киммих играет за «Баварию» с 2015 года. В его активе пять побед в чемпионате Германии, три раза он завоевал Кубок страны, а также имеет титул победителя Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Киммих сыграл за «Баварию» в 33 матчах, забил 3 мяча и получил 7 жёлтых карточек. Также в его активе 48 матчей и 3 мяча за сборную Германии.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
01 октября в 19:06
Вполне достоин.
shlifen
shlifen
01 октября в 19:03
Плэйофф провел на высочайшем уровне - так что награда вполне заслуженная.
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