«Тоттенхэм» продлил контракт с Фойтом и отдал его в аренду «Вильярреалу»

Защитник «Тоттенхэма» переходит в «Вильярреал» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Хуан Фойт подписал новый контракт с клубом до 2023 года и присоединился к испанскому „Вильярреалу“ на правах аренды до конца сезона 2020/21», - говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Juan Foyth has signed a new contract with the Club until 2023 and joined Spanish side Villarreal on loan for the remainder of the 2020/21 season.



Best of luck, @JuanMFoyth! 👊#THFC ⚪ #COYS pic.twitter.com/bd5UOQS8x4