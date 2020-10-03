«Ренн» арендовал Ругани

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани, как и ожидалось, продолжит карьеру во Франции.
До конца сезона футболист будет выступать за «Ренн». Годичная аренда обойдется сопернику «Краснодара» по групповому раунду ЛЧ в 1,5 млн евро.
Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани, как и ожидалось, продолжит карьеру во Франции.
До конца сезона футболист будет выступать за «Ренн». Годичная аренда обойдется сопернику «Краснодара» по групповому раунду ЛЧ в 1,5 млн евро.
Ничего, мы Ильюху Кутепова у Спартака купим и писец той Европе!)))
Ничего, мы Ильюху Кутепова у Спартака купим и писец той Европе!)))