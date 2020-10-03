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«Ренн» арендовал Ругани

03 октября 2020, 23:09

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани, как и ожидалось, продолжит карьеру во Франции.

До конца сезона футболист будет выступать за «Ренн». Годичная аренда обойдется сопернику «Краснодара» по групповому раунду ЛЧ в 1,5 млн евро.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 октября в 05:00
Краснодару надо бы сделать то же самое, да вот только не кем.
Faustello
Faustello
04 октября в 03:03
Боятся нас лягушатники, усиливаются!
Ничего, мы Ильюху Кутепова у Спартака купим и писец той Европе!)))
Анпилкин
Анпилкин
04 октября в 02:14
Видимо усиливаются
STVA 1
STVA 1
04 октября в 00:01
Хорошее усиление!
матос
матос
03 октября в 23:24
также Ренн арендовал у Интера кр защитника Дальберта за 2,5млн год с правом выкупа за 13,5млн евро
dimagas2
dimagas2
03 октября в 23:13
Усиление под Краснодар)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 октября в 23:09
Это мощное усиление...
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