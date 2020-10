Нападающий «Бенфики» Винисиус продолжит карьеру в Англии.

25-летний бразилец до конца сезона будет выступать за «Тоттенхэм». Подробности сделки не сообщаются. Винисиус выступал за лиссабонцев с лета 2019 года.

✍️ We are delighted to announce the signing of striker Carlos Vinicius on a season-long loan from Benfica.#BemVindoVinícius ⚪️ #COYS