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Мурзагулов: «Будущее Евсеева? Не хотелось бы это обсуждать»

05 октября 2020, 15:14

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что формирование состава команды должно быть завершено к возобновлению матчей в РПЛ, руководство футбольного клуба решило проблемы с финансированием.

Клуб будет вести работу по укреплению не только обороны, в другие линии укрепление нам тоже нужно. Речь идет не о количестве, сейчас нужно думать о том, что нам нужны несколько игроков, которые добавят команде то, чего ей сейчас не хватает.

Будущее Евсеева? Не хотелось бы это обсуждать. Думаю, что сейчас есть более важные вопросы. Было много проблем с организационной составляющей, с финансированием клуба. Сейчас эти проблемы остаются у нас за спиной — будем активно работать по всем направлениям.

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sprint5
sprint5
05 октября в 17:12
хватит трепать языком Мурзагулов
mat73
mat73
05 октября в 17:05
Уфа увы прямой дорожкой катятся в ФНЛ ......
Anisovich
Anisovich
05 октября в 15:44
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 октября в 15:19
    Фнл ждёт оба филиала...
    drug01
    drug01
    05 октября в 15:15
    Надо дать возможность работать
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