Мурзагулов: «Будущее Евсеева? Не хотелось бы это обсуждать»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что формирование состава команды должно быть завершено к возобновлению матчей в РПЛ , руководство футбольного клуба решило проблемы с финансированием.

Клуб будет вести работу по укреплению не только обороны, в другие линии укрепление нам тоже нужно. Речь идет не о количестве, сейчас нужно думать о том, что нам нужны несколько игроков, которые добавят команде то, чего ей сейчас не хватает.

Будущее Евсеева? Не хотелось бы это обсуждать. Думаю, что сейчас есть более важные вопросы. Было много проблем с организационной составляющей, с финансированием клуба. Сейчас эти проблемы остаются у нас за спиной — будем активно работать по всем направлениям.