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Лесовой: «Каждый выкладывался на 100 процентов, поэтому мы победили»

05 октября 2020, 10:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Впечатления исключительно положительные. Даже не было сил радоваться в раздевалке, поскольку все силы ребята оставили на поле. Каждый выкладывался на 100 процентов, поэтому мы победили.

Атмосфера, болельщики — все супер! Ультрас было слышно весь матч, они без устали гнали нас вперед, их было хорошо слышно. Все понимали значимость этой игры. Всем хотелось уйти на перерыв с хорошим настроением.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
05 октября в 11:22
А кто не дал с Локомотиви так выкладываться?
makkie
makkie
05 октября в 10:55
Даа, бычки оказались плюшевыми - уже не первый раз.
Динамо - это вам не Химки)
mihaluch
mihaluch
05 октября в 10:51
Надо было в кубке УЕФА выкладываться.
beefs
beefs
05 октября в 10:49
эх, если бы так было...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
05 октября в 10:41
Победили и молодцы!
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