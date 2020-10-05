Лесовой: «Каждый выкладывался на 100 процентов, поэтому мы победили»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ .

Впечатления исключительно положительные. Даже не было сил радоваться в раздевалке, поскольку все силы ребята оставили на поле. Каждый выкладывался на 100 процентов, поэтому мы победили.

Атмосфера, болельщики — все супер! Ультрас было слышно весь матч, они без устали гнали нас вперед, их было хорошо слышно. Все понимали значимость этой игры. Всем хотелось уйти на перерыв с хорошим настроением.