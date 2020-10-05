Медведев: «Чисто статистически должны были побеждать, но не смогли»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что футболисты петербургского клуба полностью переиграли «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ и заслуживали победы в этой встрече.
Доменико Тедеско сказал, что они немного расстроены. А мы сильно расстроены, потому что не довели матч до победы. В первом тайме могли забить, и не раз. У нас было преимущество по ударам, в том числе в створ, по угловым. По всем элементам игры чисто статистически должны были побеждать, но не смогли.
Оставили Крала в своей штрафной, нельзя было этого допускать. Игра проходила в быстром темпе при высокой интенсивности, но у нас сейчас пять замен, можно было варьировать состав. Это одна из причин, по которым не довели дело до победы.
...то само собой возникает желание, что бы он уж лучше бы мешки таскал....
...то само собой возникает желание, что бы он уж лучше бы мешки таскал....
И почему из-за преимущества по ударам,до сих пор не присуждают победу?))
Медвеев же очень сильно расстроен этим...)
И почему из-за преимущества по ударам,до сих пор не присуждают победу?))
Медвеев же очень сильно расстроен этим...)
https://www.youtube.com/watch?v=ulPO1hGyuws
https://www.youtube.com/watch?v=FqNU6o0scjE
Если Зенит играет вничью, ему в зачёт идёт 3 очка.
Если Зенит играет вничью, ему в зачёт идёт 3 очка.
а у спартака 2 сто процентных запорол и ларсон и понце забей они ,чтобы
61ил медведь,пусть нечейкой довольствуется
а у спартака 2 сто процентных запорол и ларсон и понце забей они ,чтобы
61ил медведь,пусть нечейкой довольствуется
Судьи заряжены, чисто статистически должны побеждать.
Судьи заряжены, чисто статистически должны побеждать.