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Медведев: «Чисто статистически должны были побеждать, но не смогли»

05 октября 2020, 10:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что футболисты петербургского клуба полностью переиграли «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ и заслуживали победы в этой встрече.

Доменико Тедеско сказал, что они немного расстроены. А мы сильно расстроены, потому что не довели матч до победы. В первом тайме могли забить, и не раз. У нас было преимущество по ударам, в том числе в створ, по угловым. По всем элементам игры чисто статистически должны были побеждать, но не смогли.

Оставили Крала в своей штрафной, нельзя было этого допускать. Игра проходила в быстром темпе при высокой интенсивности, но у нас сейчас пять замен, можно было варьировать состав. Это одна из причин, по которым не довели дело до победы.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
05 октября в 17:59
Конечно надо было побеждать. Спартак отскочил, исключительно благодаря Максименко.
ekliziast
ekliziast
05 октября в 16:53
    Альфи
    Альфи ответ rubinovyi2 (раскрыть)
    05 октября в 14:28
    Уж видимо настолько всё проплачено, что удивляется, когда это не работает...
    Альфи
    Альфи
    05 октября в 14:24, ред.
    https://universe-tss.su/uploads/posts/2018-08/1534753722_2560358559.jpg

    ...то само собой возникает желание, что бы он уж лучше бы мешки таскал....
    stavr74
    stavr74
    05 октября в 13:19
    Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!». Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».
    112910415
    112910415
    05 октября в 12:52
    это немножко по-другому работает ...
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    05 октября в 12:43
    Ну,не знаю...
    И почему из-за преимущества по ударам,до сих пор не присуждают победу?))
    Медвеев же очень сильно расстроен этим...)
    за
    за
    05 октября в 12:40
    А еще можно попросить Медведева заниматься своими прямыми обязанностями.

    за
    за
    05 октября в 12:21
    Медведеву необходимо устроиться на работу в министерство статистики и возглавить отдел лёгонькой промышленности!

    Faustello
    Faustello
    05 октября в 11:58
    Просто давно пора подкорректировать регламент РПЛ!
    Если Зенит играет вничью, ему в зачёт идёт 3 очка.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    05 октября в 11:49
    Три гола Понсе мог забить верных, притом два в одной атаке)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    05 октября в 11:47
    Очень хитро и ненавязчиво обвинил Семака в потере двух очков. Может ему самому попробовать потренировать ???
    nubom
    nubom
    05 октября в 11:40, ред.
    Не стоит верить статистике. Надо верить своим глазам. Особенно в России...
    ermak6848
    ermak6848
    05 октября в 11:33
    мутная какая то арифметика
    Footbolista
    Footbolista
    05 октября в 11:32
    Статистика?)...по статистике ударов в створ у зенита было больше, но...2/3 это слабые удары в руки Максименко...по владению мячом у Спартака преимущество + нереализованные 100% моменты...
    ДАША Д
    ДАША Д
    05 октября в 11:29
    Давили, давили и недадавили.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    05 октября в 11:27
    про какие моменты он говорит подходы были ,но сто процентных не было
    а у спартака 2 сто процентных запорол и ларсон и понце забей они ,чтобы
    61ил медведь,пусть нечейкой довольствуется
    blitz
    blitz
    05 октября в 11:26
    Как говорил Карпин, игра была ровна играли два .....
    Nevastol
    Nevastol
    05 октября в 11:24
      Legend 6
      Legend 6
      05 октября в 11:20
      Медведев:
      Судьи заряжены, чисто статистически должны побеждать.
      LOpp
      LOpp
      05 октября в 11:18
      у Спартака во втором тайме были два 300% момента, так что победить мог любой, ничья пожалуй справедливый итог матча и кони обрадовались))
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      05 октября в 11:17
      Так и скажи - Дзюба обо76ся как увидел Спартаковскую форму !
      oFANATo
      oFANATo
      05 октября в 11:16
      Чисто статистически вы должны радоваться этому одному очку, в конце матча мясные вас простили не забив в пустые ворота.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      05 октября в 11:00
      Много слов, но ничью не отменишь...
      mihaluch
      mihaluch
      05 октября в 10:56
      Статистика не играет в футбол.
      David Young
      David Young
      05 октября в 10:55
      Статистика в футболе играет роль, но это не единственное, что важно.
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