Медведев: «Чисто статистически должны были побеждать, но не смогли»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что футболисты петербургского клуба полностью переиграли «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ и заслуживали победы в этой встрече.

Доменико Тедеско сказал, что они немного расстроены. А мы сильно расстроены, потому что не довели матч до победы. В первом тайме могли забить, и не раз. У нас было преимущество по ударам, в том числе в створ, по угловым. По всем элементам игры чисто статистически должны были побеждать, но не смогли.

Оставили Крала в своей штрафной, нельзя было этого допускать. Игра проходила в быстром темпе при высокой интенсивности, но у нас сейчас пять замен, можно было варьировать состав. Это одна из причин, по которым не довели дело до победы.