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Медведев: «По Кузяеву комментарии будут позже»

05 октября 2020, 11:05

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное возвращение полузащитника Далера Кузяева в петербургский клуб.

Ситуация с Кузяевым? Писали, что он уже подписал контракт с «Локомотивом», сейчас уже пишут, что не подписал контракт. Достоверной информации в СМИ нет. Это плохо, потому что целью является не то, что происходит на самом деле, а привлечение внимания. По Кузяеву комментарии будут позже.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 22:17
В Терек бы его!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
05 октября в 12:28
Ждем. Все же интересно, где Далер в итоге окажется???
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 октября в 12:22
7 октября-срок заявки в ЛЧ. Так что, недолго осталось ждать.
Сегодня в Европе закрывается окно. Думаю, завтра будет объявление.

Не будь у Зенита договорённостей с Далером, они бы ничего не говорили на этот счёт
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
05 октября в 12:16
Локо то может молчать, чтоб конкуренты не подсуетились, ведь до 17го числа можно все переиграть. Кокорина вон куда только не сватали, а оказался в Спартаке. А Далер с его то опытом любому клубу сгодится, да и паспорт играет немаловажную роль.
Nevastol
Nevastol ответ LOpp (раскрыть)
05 октября в 12:07
Чтобы он, как и Кокорин, усилил спартак.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 октября в 12:07
Предпосылки в том, что Локо о Кузяеве молчит, а Зенит говорит. Вот увидишь, он в Зените останется
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
05 октября в 11:51
Есть предпосылки??? Вроде пока тихо???
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 октября в 11:46
Зенит подпишет с ним новый контракт. Никто жалить Кузяева не будет
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
05 октября в 11:41
А кому нужны его комментарии??? Гораздо важнее и интереснее услышать мнение самого Далера. А чего от Сашки ждать??? Пропоет очередную оду Зениту, ну и попытается ужалить Далера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
05 октября в 11:32
В Зените конкуренция...однако...
Анпилкин
Анпилкин
05 октября в 11:11
Время покажет
LOpp
LOpp
05 октября в 11:10
почему Зенит сам не подписал Кузяева?
shlomo
shlomo
05 октября в 11:06
Посмотрим какие будут комментарии...
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