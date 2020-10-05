Медведев: «По Кузяеву комментарии будут позже»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное возвращение полузащитника Далера Кузяева в петербургский клуб.
Ситуация с Кузяевым? Писали, что он уже подписал контракт с «Локомотивом», сейчас уже пишут, что не подписал контракт. Достоверной информации в СМИ нет. Это плохо, потому что целью является не то, что происходит на самом деле, а привлечение внимания. По Кузяеву комментарии будут позже.
Сегодня в Европе закрывается окно. Думаю, завтра будет объявление.
Не будь у Зенита договорённостей с Далером, они бы ничего не говорили на этот счёт
Сегодня в Европе закрывается окно. Думаю, завтра будет объявление.
Не будь у Зенита договорённостей с Далером, они бы ничего не говорили на этот счёт