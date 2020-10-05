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Гендир «Зенита»: «Игроки „Спартака“ тренируют нырки, особенно в штрафной»

05 октября 2020, 14:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил наставнику «Спартака» Доменико Тедеско, который после матча между этими командами заявил, что защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен падал после каждого контакта с игроками «красно-белых».

Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться.

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pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
06 октября в 16:47
В том и фишка: игрок должен дать повод, или тонко использовать его, а дело судьи принять его, или отвергнуть. ВАР же должен только помочь судье разобраться в истине: подлог это, или правда. Но, если игрок так искусен, что провёл обоих, то такому артисту от футбола нет.
161регион
161регион
05 октября в 23:21
А кто это????
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
05 октября в 21:24
56% владение
5 ударов
3 фола (у Локо 12)
7 угловых (Локо 2)
12 штрафных (Локо 2)
.....достаточно неплохая сравнительная статистика для выездного матча...
Но тут скорей вопрос к маловариативности атакующих действий...при Семаке....
По-моему об этом сейчас уже говорят все....
Альфи
Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 октября в 21:18
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 21:17
    Ага, а в википедии вообще 65!) Вы его за год на 12 килограмм откормили?!)))
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 21:16
    Спасибо конечно! И, да, мне с тобой приятно пообщаться, потому и разговариваю! Но....вы с Локо ни разу в створ ворот не попали да и по воротам лишь 3 удара!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    05 октября в 21:14
    Малком - 77 кг
    Понсе - 80 кг
    Альфи
    Альфи ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    05 октября в 21:13
    ещё как хорошо пристроился, они 40 миллионов заплатили за один гол( это все что он смог) Остап Бендер разрыдался бы,даже он никого не мог так по и меть
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    05 октября в 21:11
    Единственный кто переиграл в футбол Зенит из матчей которые я смотрел - это Краснодар...хоть и проигранный матч "Краснодаром" в Краснодаре...
    Там были определённые отрезки матча когда Зенит выглядел почти как с Лейпцигом....
    В остальных играх соперникам не удавалось доминировать над Зенитом....
    Вчерашняя ничья - это всего лишь ничья...нормально отсуженная и нормально отыгранная обоими клубами....
    Единственное что можно из неё вынести - это...у Спартака хороший вратарь....
    Остальное всё разговоры и троллинг....
    Удачных трансферов и успехов в последующих играх !!!!
    Альфи
    Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 21:09
    лживо ВСЁ от чемпионства до статистик включая гендира ( представляю сколько праведного гнева было бы в ваших комментах выплескивай такую тупую чушь Гинер,Федун и прочие) а так это же ВАШИ , им все можно,только зачем вы пытаетесь всех убедить что Зенит такой распрекрасный и достоин восхищения,мы что все слепые и не видим . Что ж вы такие ломом подпоясанные не порвали тот же Спартак, вы же лучше всех играете? Или слабо без судей?
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 21:07
    Малком - жирный кабан который хорошо пристроился - ВСЁ!!!
    Корюшкой перекормили?!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    05 октября в 21:05
    Малком хуже играет в футбол чем Понсе..???
    и всё...
    Этого будет достаточно...)))
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 21:03
    Да потому что Зенит, если у него отобрать все левые пенки и голы из оффсайдов набрал бы 13 очков!!! Уфе только по 6 штук забивать можете (фарм как никак) а Урал, Локо, Динамо вам не по зубам! Единственная игра (а я смотрел все игры Зенита) где Зенит отсудили честно - это со Спартаком, поэтому и ничья!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    05 октября в 21:00
    Зачем ты мне приводишь статистику "свистунов-полиграфщиков" ???
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 20:51, ред.
    Кстати, я там один твой пост запомнил (Почему запомнил? Потому что видел у Ларссона и Понсе потенциал когда тебе было смешно!):

    Jeck Denielse ответил ziborock
    19.12.19
    Да все уж давно понятно...)))

    Шюррле и Ларссон намного лучше Месси и Суареса....
    А Дриусси Бэкхем покупает по ошибке...Изначально хотел Понсе...)))
    Малком вообще мальчишка-любитель по сравнению с Шюррле-Ларссонами....Настоящими кудесниками мяча...)))
    -------------------------
    А ведь Ларссон по сравнению с 40-миллионным негром действительно "кудесник мяча"!)))
    P.S. У какого там Бэкхема Дриусси?!
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 20:46
    У меня другая статистика:
    1 тур Ротор Зенит Дзюба гол после оффсайда
    2 тур Ростов - Зенит левая пенка
    3 тур Зенит - ЦСКА рука Оздоева в штрафной
    4 тур Зенит - Тамбов подкат Дриусси сзади имея желтую
    5 тур Динамо - Зенит
    подкаты Оздоева, Ракицкого сзади по ногам без желтых, аналогичные подкаты от Динамовцев - сразу ЖК
    Удаления Скопинцева которок позже анулировали
    6 тур Локомотив - Зенит
    Чистый отмененный гол Рыбчинского
    7 тур Зенит - Арсенал гол после оффсайда Жиркова
    8 тур Урал-Зенит 1-1 гол Дзюбы из оффсайда
    9 тур Зенит-Уфа - очередная левая пенка, Дзюба наорал на судью а карточку не получил!
    --------------------------------------
    Дзюба?! А что Дзюба, Спартаковская школа, о чём он сам говорит!
    А Питерскими игроками не хочешь похвалиться?! Как ника одна команда во всей области!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    05 октября в 20:30, ред.
    Цифры говорят лучше слов...

    Зенит последние 4 игры между данными клубами - 10 очков
    Спартак - 1 очко...

    Дзюба последние 6 матчей - 7 голов+3 голевые передачи
    Соболев за тот же период - 2 гола + 0 передач

    ....а про "вне игры"... - это уже не ко мне...))
    Просто напиши Дзюба - плохой...а Соболев - хороший - и тебя залайкают до изжоги....)))

    Но учитывая что в данной Нарнии Зенит - воплощение Зла...А Спартак - Добра...все голы Зенита выглядят корявыми,нечестными,незаслуженными и случайными....а каждый гол Спартака это стрела возмездия в уродливое тело проклятья павшего на наш футбол...в лице Зенита..)))
    Footbolista
    Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 20:21
    А на что учился Медведев, чтобы рассуждать про футбол...тренировки ...нырки?)...суслик-экономист...
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 20:15
    Боюсь если ваши "стеночки" начнут выкладывать то сайт упадет!)
    Что касается Радимова, то о его самом главном "падении" знает Буланова!)))
    Footbolista
    Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 20:14
    Лучше бы подборку голов дзюбы из вне игры и с нарушением правил выложил...все таки дзюба дольше играет за зенит, чем Соболев за Спартак...
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 20:13
    Сам же написал ЭнрикЕ!) А я тут голову ломаю! Кстати, сам же себе и ответил по поводу фамилий!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
    05 октября в 20:07, ред.
    Кто на что учился....

    Один может слыть простаком - но кладёт в копилку 4 титула за 2 года....
    Другой может быть наимудрейшим - но довольствоваться 2-мя титулами за 18 лет у руля...

    ...каждому своё....

    По-мне так - пусть гендирит хоть неумеющий писать и читать.....
    Если команда при нём даёт результат....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    05 октября в 20:04, ред.
    3 октября, 12:24
    Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил подборку моментов с участием нападающего «Спартака» Александра Соболева перед матчем красно-белых против сине-бело-голубых в 10-м туре РПЛ.

    Бывший капитан «Зенита» опубликовал в твиттере видеофрагменты с падениями форварда в матчах с «Локомотивом», «Сочи», «Тамбовом», «Уфой» и «Зенитом». Во всех случаях Соболев пытался заработать штрафной удар или пенальти и добиться наказания соперника.

    Радимов написал: «Знаменитые спартаковские «стеночки».

    ....кстати видео куда интересней чем приведённые в комментах ниже....)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    05 октября в 19:53, ред.
    Энрико...а не Энрике (Т9)))...Тодеско...
    Игрок Лацио...Комо...Дженоа...в 80-х...
    рже
    рже
    05 октября в 19:05
    На смену спартаковской стеночке пришёл спартаковский нырок!!!
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 октября в 18:55
    Кстати, ваш Миллер не родственник тому Мюллеру?!)))
    Анд-м
    Анд-м
    05 октября в 18:54
      протон1
      протон1
      05 октября в 18:50
      чуть не так прочитал )))) потом смотрю думаю уфф. хорошо что не другая буква
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      05 октября в 18:48
      У Медведева затоп обнаружен дома
      Парня сплавили в Зенит прямо из Газпрома
      Но в Зените этот чел исполняет лайку
      Если что то где не так, вскроет балалайку
      Про Ракицкого забыл, что играл руками
      Кержик вратарей сносил в голову ногами
      Что Паредас исполнял, не сказать словами
      Их с Ловреном надо гнать вместе на татами
      А про Дзюбу промолчу, он Азмуном брошен
      Видео покажет всем кто и кем взъерошен.
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех
      05 октября в 18:15
      Даже Ловрена заставили нырять
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