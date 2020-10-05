Гендир «Зенита»: «Игроки „Спартака“ тренируют нырки, особенно в штрафной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил наставнику «Спартака» , который после матча между этими командами заявил, что защитник «сине-бело-голубых» падал после каждого контакта с игроками «красно-белых».

Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться.