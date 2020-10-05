Гендир «Зенита»: «Игроки „Спартака“ тренируют нырки, особенно в штрафной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил наставнику «Спартака» Доменико Тедеско, который после матча между этими командами заявил, что защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен падал после каждого контакта с игроками «красно-белых».
Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться.
5 ударов
3 фола (у Локо 12)
7 угловых (Локо 2)
12 штрафных (Локо 2)
.....достаточно неплохая сравнительная статистика для выездного матча...
Но тут скорей вопрос к маловариативности атакующих действий...при Семаке....
По-моему об этом сейчас уже говорят все....
5 ударов
3 фола (у Локо 12)
7 угловых (Локо 2)
12 штрафных (Локо 2)
.....достаточно неплохая сравнительная статистика для выездного матча...
Но тут скорей вопрос к маловариативности атакующих действий...при Семаке....
По-моему об этом сейчас уже говорят все....
Понсе - 80 кг
Понсе - 80 кг
Там были определённые отрезки матча когда Зенит выглядел почти как с Лейпцигом....
В остальных играх соперникам не удавалось доминировать над Зенитом....
Вчерашняя ничья - это всего лишь ничья...нормально отсуженная и нормально отыгранная обоими клубами....
Единственное что можно из неё вынести - это...у Спартака хороший вратарь....
Остальное всё разговоры и троллинг....
Удачных трансферов и успехов в последующих играх !!!!
Там были определённые отрезки матча когда Зенит выглядел почти как с Лейпцигом....
В остальных играх соперникам не удавалось доминировать над Зенитом....
Вчерашняя ничья - это всего лишь ничья...нормально отсуженная и нормально отыгранная обоими клубами....
Единственное что можно из неё вынести - это...у Спартака хороший вратарь....
Остальное всё разговоры и троллинг....
Удачных трансферов и успехов в последующих играх !!!!
Корюшкой перекормили?!)
Корюшкой перекормили?!)
и всё...
Этого будет достаточно...)))
и всё...
Этого будет достаточно...)))
Jeck Denielse ответил ziborock
19.12.19
Да все уж давно понятно...)))
Шюррле и Ларссон намного лучше Месси и Суареса....
А Дриусси Бэкхем покупает по ошибке...Изначально хотел Понсе...)))
Малком вообще мальчишка-любитель по сравнению с Шюррле-Ларссонами....Настоящими кудесниками мяча...)))
-------------------------
А ведь Ларссон по сравнению с 40-миллионным негром действительно "кудесник мяча"!)))
P.S. У какого там Бэкхема Дриусси?!
Jeck Denielse ответил ziborock
19.12.19
Да все уж давно понятно...)))
Шюррле и Ларссон намного лучше Месси и Суареса....
А Дриусси Бэкхем покупает по ошибке...Изначально хотел Понсе...)))
Малком вообще мальчишка-любитель по сравнению с Шюррле-Ларссонами....Настоящими кудесниками мяча...)))
-------------------------
А ведь Ларссон по сравнению с 40-миллионным негром действительно "кудесник мяча"!)))
P.S. У какого там Бэкхема Дриусси?!
1 тур Ротор Зенит Дзюба гол после оффсайда
2 тур Ростов - Зенит левая пенка
3 тур Зенит - ЦСКА рука Оздоева в штрафной
4 тур Зенит - Тамбов подкат Дриусси сзади имея желтую
5 тур Динамо - Зенит
подкаты Оздоева, Ракицкого сзади по ногам без желтых, аналогичные подкаты от Динамовцев - сразу ЖК
Удаления Скопинцева которок позже анулировали
6 тур Локомотив - Зенит
Чистый отмененный гол Рыбчинского
7 тур Зенит - Арсенал гол после оффсайда Жиркова
8 тур Урал-Зенит 1-1 гол Дзюбы из оффсайда
9 тур Зенит-Уфа - очередная левая пенка, Дзюба наорал на судью а карточку не получил!
--------------------------------------
Дзюба?! А что Дзюба, Спартаковская школа, о чём он сам говорит!
А Питерскими игроками не хочешь похвалиться?! Как ника одна команда во всей области!)
1 тур Ротор Зенит Дзюба гол после оффсайда
2 тур Ростов - Зенит левая пенка
3 тур Зенит - ЦСКА рука Оздоева в штрафной
4 тур Зенит - Тамбов подкат Дриусси сзади имея желтую
5 тур Динамо - Зенит
подкаты Оздоева, Ракицкого сзади по ногам без желтых, аналогичные подкаты от Динамовцев - сразу ЖК
Удаления Скопинцева которок позже анулировали
6 тур Локомотив - Зенит
Чистый отмененный гол Рыбчинского
7 тур Зенит - Арсенал гол после оффсайда Жиркова
8 тур Урал-Зенит 1-1 гол Дзюбы из оффсайда
9 тур Зенит-Уфа - очередная левая пенка, Дзюба наорал на судью а карточку не получил!
--------------------------------------
Дзюба?! А что Дзюба, Спартаковская школа, о чём он сам говорит!
А Питерскими игроками не хочешь похвалиться?! Как ника одна команда во всей области!)
Зенит последние 4 игры между данными клубами - 10 очков
Спартак - 1 очко...
Дзюба последние 6 матчей - 7 голов+3 голевые передачи
Соболев за тот же период - 2 гола + 0 передач
....а про "вне игры"... - это уже не ко мне...))
Просто напиши Дзюба - плохой...а Соболев - хороший - и тебя залайкают до изжоги....)))
Но учитывая что в данной Нарнии Зенит - воплощение Зла...А Спартак - Добра...все голы Зенита выглядят корявыми,нечестными,незаслуженными и случайными....а каждый гол Спартака это стрела возмездия в уродливое тело проклятья павшего на наш футбол...в лице Зенита..)))
Зенит последние 4 игры между данными клубами - 10 очков
Спартак - 1 очко...
Дзюба последние 6 матчей - 7 голов+3 голевые передачи
Соболев за тот же период - 2 гола + 0 передач
....а про "вне игры"... - это уже не ко мне...))
Просто напиши Дзюба - плохой...а Соболев - хороший - и тебя залайкают до изжоги....)))
Но учитывая что в данной Нарнии Зенит - воплощение Зла...А Спартак - Добра...все голы Зенита выглядят корявыми,нечестными,незаслуженными и случайными....а каждый гол Спартака это стрела возмездия в уродливое тело проклятья павшего на наш футбол...в лице Зенита..)))
Что касается Радимова, то о его самом главном "падении" знает Буланова!)))
Что касается Радимова, то о его самом главном "падении" знает Буланова!)))
Один может слыть простаком - но кладёт в копилку 4 титула за 2 года....
Другой может быть наимудрейшим - но довольствоваться 2-мя титулами за 18 лет у руля...
...каждому своё....
По-мне так - пусть гендирит хоть неумеющий писать и читать.....
Если команда при нём даёт результат....
Один может слыть простаком - но кладёт в копилку 4 титула за 2 года....
Другой может быть наимудрейшим - но довольствоваться 2-мя титулами за 18 лет у руля...
...каждому своё....
По-мне так - пусть гендирит хоть неумеющий писать и читать.....
Если команда при нём даёт результат....
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил подборку моментов с участием нападающего «Спартака» Александра Соболева перед матчем красно-белых против сине-бело-голубых в 10-м туре РПЛ.
Бывший капитан «Зенита» опубликовал в твиттере видеофрагменты с падениями форварда в матчах с «Локомотивом», «Сочи», «Тамбовом», «Уфой» и «Зенитом». Во всех случаях Соболев пытался заработать штрафной удар или пенальти и добиться наказания соперника.
Радимов написал: «Знаменитые спартаковские «стеночки».
....кстати видео куда интересней чем приведённые в комментах ниже....)))
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил подборку моментов с участием нападающего «Спартака» Александра Соболева перед матчем красно-белых против сине-бело-голубых в 10-м туре РПЛ.
Бывший капитан «Зенита» опубликовал в твиттере видеофрагменты с падениями форварда в матчах с «Локомотивом», «Сочи», «Тамбовом», «Уфой» и «Зенитом». Во всех случаях Соболев пытался заработать штрафной удар или пенальти и добиться наказания соперника.
Радимов написал: «Знаменитые спартаковские «стеночки».
....кстати видео куда интересней чем приведённые в комментах ниже....)))
Игрок Лацио...Комо...Дженоа...в 80-х...
Игрок Лацио...Комо...Дженоа...в 80-х...
Парня сплавили в Зенит прямо из Газпрома
Но в Зените этот чел исполняет лайку
Если что то где не так, вскроет балалайку
Про Ракицкого забыл, что играл руками
Кержик вратарей сносил в голову ногами
Что Паредас исполнял, не сказать словами
Их с Ловреном надо гнать вместе на татами
А про Дзюбу промолчу, он Азмуном брошен
Видео покажет всем кто и кем взъерошен.
Парня сплавили в Зенит прямо из Газпрома
Но в Зените этот чел исполняет лайку
Если что то где не так, вскроет балалайку
Про Ракицкого забыл, что играл руками
Кержик вратарей сносил в голову ногами
Что Паредас исполнял, не сказать словами
Их с Ловреном надо гнать вместе на татами
А про Дзюбу промолчу, он Азмуном брошен
Видео покажет всем кто и кем взъерошен.