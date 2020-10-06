Батшуайи потроллил «Арсенал», который уволил своего маскота

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06 октября 2020, 10:58

Форвард «Кристал Пэлас» отреагировал на новость о том, что «Арсенал» решил уволить Ганнерзавра — маскота, который попал под временное сокращение в лондонском клубе из-за пандемии коронавируса.

Батшуайи выложил позитивное фото с талисманом сборной Бельгии, написав:

Вот как нужно поступать со своим маскотом.