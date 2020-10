Батшуайи потроллил «Арсенал», который уволил своего маскота

Форвард «Кристал Пэлас» отреагировал на новость о том, что «Арсенал» решил уволить Ганнерзавра — маскота, который попал под временное сокращение в лондонском клубе из-за пандемии коронавируса.

Батшуайи выложил позитивное фото с талисманом сборной Бельгии, написав:

And this is how you treat your team mascot 👀🤜🏾😂 pic.twitter.com/CuvR9L3djL