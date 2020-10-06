Батшуайи потроллил «Арсенал», который уволил своего маскота

Форвард «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи отреагировал на новость о том, что «Арсенал» решил уволить Ганнерзавра — маскота, который попал под временное сокращение в лондонском клубе из-за пандемии коронавируса.
Батшуайи выложил позитивное фото с талисманом сборной Бельгии, написав:
Вот как нужно поступать со своим маскотом.
And this is how you treat your team mascot 👀🤜🏾😂 pic.twitter.com/CuvR9L3djL— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) October 5, 2020
Пора сборной России тоже обзавестись талисманом. Пусть это будет деревянный кот "Хоба"
Пора сборной России тоже обзавестись талисманом. Пусть это будет деревянный кот "Хоба"