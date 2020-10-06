ГлавнаяНовости

Батшуайи потроллил «Арсенал», который уволил своего маскота

06 октября 2020, 10:58

Форвард «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи отреагировал на новость о том, что «Арсенал» решил уволить Ганнерзавра — маскота, который попал под временное сокращение в лондонском клубе из-за пандемии коронавируса.

Батшуайи выложил позитивное фото с талисманом сборной Бельгии, написав:

Вот как нужно поступать со своим маскотом.

Все новости
«Динамо» намекнуло на приход Шварца
14 октября ВидеоКомментарии12
«Химки»: «Эй, „Спартак“! Три очка есть? А если найдём?!»
14 октября ФотоКомментарии30
«Спартак» в шутку объявил о трансфере итальянского журналиста
07 октября Комментарии15
Линекер: «Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера»
05 октября Комментарии25
Лучшие шутки сентября: крошка Месси, попадание Кержакова и Дзюба во МХАТе
02 октябряАлександр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии16
Дайер сфотографировал приз Лучшему игроку матча на унитазе
30 сентября ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Loko57 (раскрыть)
06 октября в 12:34, ред.
Я тоже не понял!Почему?
ЮHBА
ЮHBА ответ qbvmv36dbnh6 (раскрыть)
06 октября в 11:45
А пока это серьезные репутационные потери клуба. Максимально неразумное решеник руководства Арсенала. Ну и вообще такое себе- повышать популярностть маскота за счет непопулярности клуба.
Legend 6
Legend 6
06 октября в 11:27
Даже у Бельгии есть талисман.
Пора сборной России тоже обзавестись талисманом. Пусть это будет деревянный кот "Хоба"
qbvmv36dbnh6
qbvmv36dbnh6 ответ Loko57 (раскрыть)
06 октября в 11:10
это продуманный шаг, чтобы повысить популярность маскота. Наверняка ему продолжают платить зп. Вернутся болельщики на стадион - сразу же вернется и маскот, только представьте сколько будет с ним фото
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 октября в 11:08
Челси тоже уволил своего маскота - теперь он маскот Кристал Пэлас.
Loko57
Loko57
06 октября в 11:04
Ситуация с увольнением маскота Арсенала никак не поддается логике.
shlomo
shlomo
06 октября в 11:00
Ну тролить и у нас мастаки есть...:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100