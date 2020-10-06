«Локомотив» объявил о подписании Зе Луиша из «Порту»

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06 октября 2020, 17:51

«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Порту» .

«Зе Луиш перешёл из „Порту“ в „Локомотив“! Соглашение рассчитано на три года. Ранее нападающий выступал за „Жил Висенте“, „Брагу“, „Видеотон“, „Спартак“ и „Порту“. Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах», — говорится в заявлении «железнодорожников».

Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»!



Соглашение рассчитано на три года ✍🏻



Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах. — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 6, 2020

Ранее появлялась информация, что «Локомотив» продаст Эдера, если купит Зе Луиша.