«Локомотив» объявил о подписании Зе Луиша из «Порту»

«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Порту» Зе Луиша.
«Зе Луиш перешёл из „Порту“ в „Локомотив“! Соглашение рассчитано на три года. Ранее нападающий выступал за „Жил Висенте“, „Брагу“, „Видеотон“, „Спартак“ и „Порту“. Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах», — говорится в заявлении «железнодорожников».
Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 6, 2020
Соглашение рассчитано на три года ✍🏻
Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.
Ранее появлялась информация, что «Локомотив» продаст Эдера, если купит Зе Луиша.
Непривычно будет его видеть в футболке другого клуба, но для Локо это отличное усиление атаки.
Зе Луиш был королём воздуха в РПЛ, забивал и в Порту - так что, если не потерял мотивацию, принесёт много пользы Локо.
Непривычно будет его видеть в футболке другого клуба, но для Локо это отличное усиление атаки.
Зе Луиш был королём воздуха в РПЛ, забивал и в Порту - так что, если не потерял мотивацию, принесёт много пользы Локо.
Зе удачи, а там посмотрим зачем в Локо приехал, надеюсь агрессия в атаке появиться.
Зе удачи, а там посмотрим зачем в Локо приехал, надеюсь агрессия в атаке появиться.