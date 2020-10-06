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«Локомотив» объявил о подписании Зе Луиша из «Порту»

06 октября 2020, 17:51

«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Порту» Зе Луиша.

«Зе Луиш перешёл из „Порту“ в „Локомотив“! Соглашение рассчитано на три года. Ранее нападающий выступал за „Жил Висенте“, „Брагу“, „Видеотон“, „Спартак“ и „Порту“. Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах», — говорится в заявлении «железнодорожников».

Ранее появлялась информация, что «Локомотив» продаст Эдера, если купит Зе Луиша.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ RamonCSKA (раскрыть)
07 октября в 08:06
Зе Луиш крут! Забыл чтоли как он вам забевал? Вот освежи паметь (отметка 1:20).
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 октября в 07:12, ред.
Удачи Зе на новом месте! Дифирамбы оставим на потòм! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
P.S. Ясно и понятно - человек в футболке Локомотива. Он в команде. И это факт. А то Манджукич, Кузяев, дядя Петя из Михайловки. )))
Squadra Adzurra
Squadra Adzurra
07 октября в 04:43
Одно бревно на место другого?
Ars Ars 1
Ars Ars 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 октября в 01:35
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    06 октября в 23:16
    Зе - крутой форвард! Удачи ему, кроме матчей, компроментирующих «Спартак».
    brauning.86
    brauning.86 ответ LOpp (раскрыть)
    06 октября в 23:12
    Спартак продал Зе за 10 лямов, Порту продал Зе в ЛОКО за 6ть
    Не думаю что Локо купил НЕШТО
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    06 октября в 22:27
    Почему нельзя было вместо Кокорина взять Зе
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    06 октября в 22:07
    Удачи Зе
    A.S.A
    A.S.A
    06 октября в 21:52
    Ну за 7 лямов могли бы и получше и по моложе найти, но есть и плюсы Зе знаком с лигой,не нужно будет тратить время на адаптацию и т.д ну и конечно будет не хуже Эдера
    311
    311
    06 октября в 21:32
    Ждем воспоминания Зе луиша о детстве в футболке Локомотива!)
    oleg3k
    oleg3k
    06 октября в 21:22
    Отличный нападающий.Локомотив с удачной покупкой.
    Палыч82
    Палыч82 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    06 октября в 21:12
    Ослабились скорее. Бревнище еще то...
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Шишанутый (раскрыть)
    06 октября в 20:56
    не знаю что в нем крутого, в порту он почти все голы вначале забил и потом стал отвратительно играть и от него избавились
    Сп62
    Сп62
    06 октября в 20:32
    Срочно внести в контракт пункт: не играть против Спартака. А так, Зе удачи и здоровья.
    Roger Young
    Roger Young
    06 октября в 20:27
    Вернули потому что умеет договорняки катать и держать язык за зубами про это
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    06 октября в 20:06
    Есть информация о сумме трансфера и контракте?
    starche
    starche
    06 октября в 20:03
    Отработанный материал.
    Шишанутый
    Шишанутый
    06 октября в 20:02
    Крутой форвард для росийского чемпа. Удачи Зе Луишу в Локо!
    LOpp
    LOpp
    06 октября в 19:48, ред.
    Кикнадзе бросил перчатку Спартаку?
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
    06 октября в 19:42
    У него же в Порту сперва неплохо начиналось ,забивал много?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    06 октября в 19:42
    Вот это сюрприз .....для Федуна.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 октября в 19:41
    Тихо,без криков на каждом углу,усилились!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Байкал-38 (раскрыть)
    06 октября в 18:55
    Возможно я не глубоко знаком с составом Локо, но мне кажется, что Эдер и Зе Луиш это примерно одно и тоже. Нет стабильного и высокого уровня игры. Могу ошибаться. Но трансфер любопытный.
    galem72
    galem72
    06 октября в 18:54
    Лишь бы не в неву! А так, удачи Зе, но не против Спартака.
    МапС
    МапС
    06 октября в 18:51
    Чем он Порту не устроил? Глянуть бы его статистику за этот клуб.
    В любом случае удачи ему в Локо, особенно в еврокубках. Будем посмотреть тык скыть.
    112910415
    112910415
    06 октября в 18:48
    будем наблюдать
    cska vperiod
    cska vperiod
    06 октября в 18:44
    Негр уже не тот, что был когда то.
    Xeniumv387
    Xeniumv387
    06 октября в 18:37
    В рпл один настоящий ЗЕ-Зе23ный
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    06 октября в 18:36
    Теперь ждем новость, что он вернулся в порту
    Паровозов
    Паровозов
    06 октября в 18:35, ред.
    Берегись Бавария и Атлетико ! Кик усилил Локо Камано и Зе Луишем =)
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