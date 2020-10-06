Кузяев вернулся в «Зенит». Футболист не смог найти себе клуб в Европе

Пресс-служба «Зенита» объявила о возвращении в команду полузащитника Далера Кузяева. 27-летний футболист заключил контракт до лета 2023 года.
Ранее Кузяев хотел попробовать свои силы в Европе, но якобы остался недоволен тем, что за пределами России ему не смогут платить такую же зарплату, как в РПЛ. «Рейнджерс» предлагал футболисту 500 тыс. евро в год, Далер хотел вдвое больше.
Как мужик - Кузяев тоже слово сдержал: "Или Европа - или Зенит!".
Как человек - "так себе". Такую "Санта Барбару" в трансферный период устроил - мама не горюй! Возьмите меня, ну возьмите меня, я хороший! Как девка на выданье: то дам - то не дам, то дам - но не вам, то я на всё готова, то я ещё подумаю...
Если всю эту катавасию устроил его агент - беру свои слова обратно. А если сам Кузяев так набивал себе цену - уважение к нему (-50%!!!).
Но, всё же, любую ситуацию можно исправить: удачи в Зените! В РПЛ, и главное, в ЛЧ!!!
Как мужик - Кузяев тоже слово сдержал: "Или Европа - или Зенит!".
Как человек - "так себе". Такую "Санта Барбару" в трансферный период устроил - мама не горюй! Возьмите меня, ну возьмите меня, я хороший! Как девка на выданье: то дам - то не дам, то дам - но не вам, то я на всё готова, то я ещё подумаю...
Если всю эту катавасию устроил его агент - беру свои слова обратно. А если сам Кузяев так набивал себе цену - уважение к нему (-50%!!!).
Но, всё же, любую ситуацию можно исправить: удачи в Зените! В РПЛ, и главное, в ЛЧ!!!