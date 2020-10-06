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Кузяев вернулся в «Зенит». Футболист не смог найти себе клуб в Европе

06 октября 2020, 16:43

Пресс-служба «Зенита» объявила о возвращении в команду полузащитника Далера Кузяева. 27-летний футболист заключил контракт до лета 2023 года.

Ранее Кузяев хотел попробовать свои силы в Европе, но якобы остался недоволен тем, что за пределами России ему не смогут платить такую же зарплату, как в РПЛ. «Рейнджерс» предлагал футболисту 500 тыс. евро в год, Далер хотел вдвое больше.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Евгений Сербин (раскрыть)
09 октября в 16:03
Ценник был да.Жадный. А дальше анекдот про неуловимого Джо.
kolpankolpan
kolpankolpan
09 октября в 16:00, ред.
Какие тут есть видные моралисты. Держатели слова с беспонтовых тусовок. Да он продает то что можно продать сейчас.!И правильно делает.Продает честно ставя условия.Это не Денисов который сдавал игры воплощая стремление уйти в Анжи.С Тереком вообще игра была беда.Там и Малафеев ему подыгрывал вовсю.После футбола и за пятак не купят. А в непорядочности упрекать Далера невозможно.Удачи Кузяеву во всем!
12й игрок
12й игрок
06 октября в 22:54
Ахаха что? Был бы кому нужен гинер отпустил бы, и ты это знаешь.
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ 12й игрок (раскрыть)
06 октября в 22:04
За Алана ценник был заоблачный, а этот и даром не нужен.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
06 октября в 22:00
возвращение блудного кузяя ,ну возмите меня и не кто не хочет ,кузяю надо было сказать что он задне приводной ему 2 ляма дали
galem72
galem72
06 октября в 21:46
Поиграл в Европе, набрался опыта, завоевал трофеи в топ-клубах, исполнил свою давнюю мечту. Теперь можно вернуться на невскую базу доигрывать в унылой рпл.
12й игрок
12й игрок ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
06 октября в 21:26
Ну это для тебя...
Palex
Palex ответ Хиромант (раскрыть)
06 октября в 21:21
Именно агент. И что интересно, этот агент его папа.
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
06 октября в 21:14
Папаша за всей этой санта барбарой стоит. Загнал парня в угол.
Hypnoz
Hypnoz
06 октября в 20:53
Мечты российской лимиты, разбились о суровую реальность !
oFANATo
oFANATo
06 октября в 20:29
Далер кричал хочу в Европу, а выбрал бабки и лавку запасных в зените.
starche
starche ответ Слайш (раскрыть)
06 октября в 20:10
А где ФУТБОЛ в заштатном забугорном клубе!?
starche
starche
06 октября в 20:07, ред.
Похоже, что толку от него не будет. Игрок не выдающийся, да и смотрит на сторону.
Слайш
Слайш
06 октября в 19:43
вот и четкий ответ на вопрос, почему наших нет в Европе... Они выбирают деньги, а не футбол..
ildar_3871
ildar_3871 ответ Владимир Немченков (раскрыть)
06 октября в 19:06
Про Бруну Алвеш )
alex074
alex074
06 октября в 19:04
И как Кузяев своим тугим умишкой сразу не смог понять, что не составляют конкуренцию российские футболёры в европе. А потому никому они там не нужны...
Groove000
Groove000
06 октября в 18:52
"Не нашел себе клуб" - 8 это судьба))
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ ildar_3871 (раскрыть)
06 октября в 18:47
Это ты сейчас про Витселя?
alex074
alex074
06 октября в 18:46
Зажрались футболёры с берегов Невы...на 50 тыр в месяц посадить и пусть попробуют выжить в современной действительности.
star1970
star1970 ответ ildar_3871 (раскрыть)
06 октября в 18:43
ЕСли ты например хочешь доказать свою точку зрения то объясни где и с кем в европе что то понятно про Зенит.
star1970
star1970 ответ ildar_3871 (раскрыть)
06 октября в 18:40
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    06 октября в 18:37
    Санта-Барбара закончилась. )))
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ Zak11 (раскрыть)
    06 октября в 18:34
    Ну разве можно прожить на 500 штук евро в год? Не хочет нищенствовать парниша, понять можно его
    VV V
    VV V ответ ildar_3871 (раскрыть)
    06 октября в 18:33
    Зачем вообще Зениту кого-то продавать, если каждый день можно заглядывать в безразмерную государственную кубышку ?
    ildar_3871
    ildar_3871
    06 октября в 18:29
    Дзюбу и и Азмуна тоже никто не купит !)
    ildar_3871
    ildar_3871
    06 октября в 18:28
    В Европе уже знают бывших игроков Зенита , поэтому не покупают , брак !)
    Zak11
    Zak11
    06 октября в 18:24
    На что рассчитывал Кузяев? Ему ещё повезло, что Зенит взял обратно. Миранчук пошёл на понижение в зарплате. Почему же Далер не смог, если так рвался в Европу?
    VV V
    VV V
    06 октября в 18:21
    Зенит на фоне Рейнджерс просто коммунистическая сказка.
    Союзник противников
    Союзник противников
    06 октября в 17:57
    Нагулялся,кот мартовский!
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    06 октября в 17:55
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