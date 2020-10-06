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«Зенит» объявил о подписании Вендела

06 октября 2020, 14:54

Бразильский полузащитник Вендел перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Зенит».

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 2025 года.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
07 октября в 01:40
Ну хоть молодой парень посмотрим в РПЛ что за качество у него.
311
311
06 октября в 21:37
Знал бы о переходе в Зенит, пользовался бы кремом от загара!)
pomor45
pomor45
06 октября в 21:20
    starche
    starche
    06 октября в 20:15
    Перспективный парень, усилит команду.
    oFANATo
    oFANATo
    06 октября в 19:40
    ВЛАДЕЛЕЦ «ЛЕЙРИИ» — О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ НОВИЧКЕ «ЗЕНИТА»: «ВЕНДЕЛ НЕ ВСЕ ИГРЫ ПРОВОДИТ РОВНО. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ОН НЕ ДОЗРЕЛ ДЛЯ РЕШЕНИЯ БОЛЬШИХ ЗАДАЧ»
    Evilhuman
    Evilhuman
    06 октября в 19:22
    Добро пожаловать в Зенит, хорошего выступления и успехов с командой и без травм
    Red blu
    Red blu
    06 октября в 19:16, ред.
    Две недели осталось до первого матча в ЛЧ, а Вендел ещё да же в Россию не приехал. Припозднились с этой покупкой.
    Karkaz
    Karkaz
    06 октября в 19:03
    Потихоньку завозят тёмных, чтоб невский народ привыкал. Потом уже и не заметят, как какой нибудь яя туре бегает в лазурной футболке)
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    06 октября в 18:40
    Удачи в Зените!
    Хиромант
    Хиромант
    06 октября в 18:02
    Я - за! Свежая кровь в команде - всегда перемены! В большинстве случаев - к лучшему. Опять же усиление конкуренции за место в основе. Многие в Зените перестанут пешком по полю ходить! В ЛЧ он точно пригодится! Попомните мои слова...
    Сережа Грязев
    Сережа Грязев ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    06 октября в 17:57
      Хиромант
      Хиромант ответ МЕДВЕДЯРА (комментарий удален) (раскрыть)
      06 октября в 17:57
        Roger Young
        Roger Young
        06 октября в 17:30, ред.
        Удачи ему!
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        06 октября в 17:17
        Повышение в классе, вне всяких сомнений! Он может стать топчиком РПЛ. Посмотрим на него в деле и на поле)
        DEIVID 2
        DEIVID 2
        06 октября в 17:14
          112910415
          112910415
          06 октября в 17:00
          верной дорогой шагаете, товарищи ! )
          за
          за ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
          06 октября в 16:37
          Оскар обеспечен? )
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          ЛЬВОВ НА МЯСО ответ МЕДВЕДЯРА (комментарий удален) (раскрыть)
          06 октября в 16:36
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            06 октября в 16:35
            Сначала латиносы, затем мулаты, потом негры....на очереди папуасы!)))
            за
            за
            06 октября в 16:30
            вот чем фраза скотный двор отличается от птичника, арбитр?
            мой коммент удалили, а другой коммент лишь под спойлер попал?
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            06 октября в 16:28
            Теперь зенит самая чернокожая команда РПЛ!)
            за
            за
            06 октября в 16:25
            Блэкаут в Питере.
            vipanalitik
            vipanalitik
            06 октября в 16:23
            Для ЛЧ им безусловно надо усилиться. Может хоть они чем либо там порадую. Остальные однозначно всё прос...т
            Пpoтив всех
            Пpoтив всех
            06 октября в 16:23
            Опять чёрный.. Гулливеры в шоке..
            Gunslinger
            Gunslinger
            06 октября в 16:16
              Little Caprice
              Little Caprice
              06 октября в 16:02
                berda2003
                berda2003
                06 октября в 16:00
                  Владимир_Спартак
                  Владимир_Спартак
                  06 октября в 15:56
                  Что то зенит на черненьких потянуло...).
                  Faustello
                  Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
                  06 октября в 15:53
                  Если Дзюба его раньше не вышвырнет))
                  за
                  за ответ Faustello (раскрыть)
                  06 октября в 15:51
                  Зачем аборигены съели Кука?
                  Семак не знает, молчит наука...
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