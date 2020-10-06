«Зенит» объявил о подписании Вендела

Бразильский полузащитник Вендел перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Зенит».
Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 2025 года.
Официально! Вендел — в «Зените»! 💥🙀💙🔝— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 6, 2020
Все детали: https://t.co/yHfNM9c9gC pic.twitter.com/7WhrVp4IOL
мой коммент удалили, а другой коммент лишь под спойлер попал?
мой коммент удалили, а другой коммент лишь под спойлер попал?
Знамо дело толковый игрок! :)))
Знамо дело толковый игрок! :)))
Семак не знает, молчит наука...
Семак не знает, молчит наука...