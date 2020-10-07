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Футболисты и тренеры «Торпедо» получат премиальные, если пробьются в РПЛ

07 октября 2020, 19:58

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о задаче команды пробиться в РПЛ по итогам сезона.

Мы пропишем в контрактах футболистов и тренеров «Торпедо» премиальные за выход в Премьер-Лигу. Премиальные будут за первые четыре места. За первое и второе места будут такие же премиальные, как за третье и четвертое, если выигрываем стыки.

Я приехал на базу и сказал команде, что жду побед и выхода в РПЛ. Если по спортивному принципу мы выйдем в РПЛ, то пойдем и будем в ней участвовать. Мне всегда казалось, что задача «выигрывать в каждом матче» подразумевает первую строчку в турнирной таблице и дальнейший выход в Премьер-Лигу.

Если надо будет увеличить бюджет — мы увеличим. Точную цифру, на которую увеличится бюджет, я смогу назвать в конце зимнего трансферного окна.

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Все комментарии
МапС
МапС
08 октября в 06:38
Исчо один частный клуб в вышке не помешает. Удачи торпедовцам!
ЮЗИК
ЮЗИК
07 октября в 23:21
Есть хороший стимул
kotmyshka
kotmyshka
07 октября в 22:53
Миллионеры хорошо просчитывают риски потери денег...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Рыжая селёдка (комментарий удален) (раскрыть)
07 октября в 22:31
Человек, разбирающийся в футболе , такое как ты никогда не напишет. Сергей прекрасный человек и один из лучших защитников в истории нашего футбола в одном ряду с Башашкиным, Шестерневым, Шустиковым ,Масленкиным, Крижевским. Обрати внимание на то, что я не делю их по клубам. Они все великие футболисты. А люди, которые оценивают футболистов с учетом клуба , где они играли, в футболе не разбираются. Когда сборной было трудно Сергей в возрасте 39 лет сыграл за сборную и был одним из лучших. Так что оставь свои фанатские терки.
протон1
протон1
07 октября в 21:42
а бюджет у них какой? кто там главный ?. выдержут ли конкуренцию?
Давайте думать
Давайте думать ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 октября в 21:33
Да всех русичей не упомнишь и долго писать))
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 октября в 21:30
...Галицян...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Давайте думать (раскрыть)
07 октября в 21:25
А почему тебе на ум не пришли такие популярные и распространенные русские, почти рязанские фамилии как Ротенберг и Галицкий, можешь пояснить?
Давайте думать
Давайте думать
07 октября в 21:11
Гинер, Миллер, Федун...ммм Авдеев не та фамилия для РПЛ у тебя))) Какие премиальные должны быть для мотивации игроков? 1-2 млн рублей на душу думаю мало будет.
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 20:53
не нужно было прошлый сезон сливать )))в этом шансов нет)))
Остапчук 67
Остапчук 67
07 октября в 20:50
А что, может быть по другому
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
07 октября в 20:43
Торпедо в ПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давно пора вернуться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
particular
particular
07 октября в 20:41, ред.
Теперь игроки будут в складчину "по маленькой" покупать очки и матчи, что бы по завершению турнира восполнить потери из премиальных и искупать себя в бонусах..:))
drug01
drug01
07 октября в 20:39
Цель отличная но нужна игра победная
Footbolista
Footbolista
07 октября в 20:38
Если не пробьются пусть сами заплатят за форму...мячики...аренду поляны...вот он стимул...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 20:32
Вот она,мотивация !
Союзник противников
Союзник противников
07 октября в 20:30
И как у нас водится,после премии половину уволят,включая тренера.Типа :Для успеха в РПЛ нужны другие кадры.И наберут таких же,или хуже,умело сварганя себе гешефт с убылей.
112910415
112910415
07 октября в 20:30
и тут кончатся деньги
shlomo
shlomo
07 октября в 20:23
Не в деньгах....ТОРПЕДО это прежде всего КЛУБ!!!!!
alex074
alex074
07 октября в 20:22
Стимул хороший и команде по силам выйти в РПЛ, но другие команды тоже хотят пробиться в высший дивизион. Так что всё узнаем по окончании сезона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 20:12
Они и так играют за миллионы, так им ещё и премию обещают. Типа 13-й зарплаты работяге у станка...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
07 октября в 20:10, ред.
Удачи С.Н. Игнашевичу. Ждём в РПЛ.
David Young
David Young
07 октября в 20:00
Может быть, это поможет им с мотивацией играть лучше.
sv_1969
sv_1969
07 октября в 19:59
Значит не получат)
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