Футболисты и тренеры «Торпедо» получат премиальные, если пробьются в РПЛ

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о задаче команды пробиться в РПЛ по итогам сезона.

Мы пропишем в контрактах футболистов и тренеров «Торпедо» премиальные за выход в Премьер-Лигу. Премиальные будут за первые четыре места. За первое и второе места будут такие же премиальные, как за третье и четвертое, если выигрываем стыки.

Я приехал на базу и сказал команде, что жду побед и выхода в РПЛ . Если по спортивному принципу мы выйдем в РПЛ , то пойдем и будем в ней участвовать. Мне всегда казалось, что задача «выигрывать в каждом матче» подразумевает первую строчку в турнирной таблице и дальнейший выход в Премьер-Лигу.

Если надо будет увеличить бюджет — мы увеличим. Точную цифру, на которую увеличится бюджет, я смогу назвать в конце зимнего трансферного окна.