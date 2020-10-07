Николич: «Я был бы счастлив, если бы Кузяев перешёл в „Локомотив“»

Главный тренер «Локомотива» высказался о несостоявшемся переходе в команду полузащитника сборной России , который вернулся в петербургский «Зенит».

Не знаю, почему с переходом не получилось. Жаль, что Кузяев не с нами. Мы общались с ним телефону, он звонил мне. Я был бы счастлив, если бы он был с нами, но сейчас это уже история. Мы продолжаем без него.