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Николич: «Я был бы счастлив, если бы Кузяев перешёл в „Локомотив“»

07 октября 2020, 18:29

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о несостоявшемся переходе в команду полузащитника сборной России Далера Кузяева, который вернулся в петербургский «Зенит».

Не знаю, почему с переходом не получилось. Жаль, что Кузяев не с нами. Мы общались с ним телефону, он звонил мне. Я был бы счастлив, если бы он был с нами, но сейчас это уже история. Мы продолжаем без него.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
08 октября в 07:33
Не знаю, почему с переходом не получилось (с)
Вас для того и брали, г-н Фантомас, что б так и было. Меньше знаешь - лучше спишь.
alex074
alex074
07 октября в 20:30
Может оно и к лучшему...На этом паровозе профурсетка не нужна!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 19:31
Кузяев расчитывает стать чемпионом!
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 19:04
Как же мало надо человеку для счастья)
kingoffam
kingoffam
07 октября в 19:02
Кузяев,как женщина с низкой социальной ответственностью.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
07 октября в 18:54
Не по Сеньке шапка! )))
112910415
112910415
07 октября в 18:42
с Сычевым не согласовал ...
Leha-ha50
Leha-ha50
07 октября в 18:38
Не захотел Вася тебя, Марк, осчастливить .
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 18:36
это наверное к лучшему))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 18:35
Как немного нужно человеку для счастья...
drug01
drug01
07 октября в 18:33
Поезд уже ушёл.....!
shlomo
shlomo
07 октября в 18:30
Ну не перешел....так что вот так..
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