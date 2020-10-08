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Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии

08 октября 2020, 09:13

Нападающий ПСЖ Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии. Об этом рассказал главный врач команды Родриго Ласмар.

Неймар почувствовал боль в спине во время разминки на сегодняшней тренировке. Он покинул тренировочную сессию, отправившись на обследование.

Игрок начал лечение и физиотерапию. Следующие 24 часа будут важны, чтобы увидеть, как будет проходить его восстановление. Мы ещё раз оценим его перед тренировкой [в четверг]. Тогда у нас будет лучшее представление о степени его травмы.

Напомним, что в конце сентября Неймар восстановился от контрактуры правой икроножной мышцы.

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drug01
drug01
08 октября в 09:18
Желаем скорее выздоровления
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