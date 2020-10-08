Нападающий ПСЖ Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии. Об этом рассказал главный врач команды Родриго Ласмар.

Неймар почувствовал боль в спине во время разминки на сегодняшней тренировке. Он покинул тренировочную сессию, отправившись на обследование.

Игрок начал лечение и физиотерапию. Следующие 24 часа будут важны, чтобы увидеть, как будет проходить его восстановление. Мы ещё раз оценим его перед тренировкой [в четверг]. Тогда у нас будет лучшее представление о степени его травмы.