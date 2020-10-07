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Два игрока «Интера» заразились коронавирусом

07 октября 2020, 22:22

«Интер» на официальном сайте сообщил, что защитник Алессандро Бастони заразился коронавирусом.

Также итальянские СМИ сообщают, что положительный результат после теста на коронавирус получил и другой футболист «нерадзурри» Милан Шкриньяр.

Пресс-служба миланского клуба сообщает, что у Бастони нет симптомов болезни и он находится в изоляции. Информации по Шкриньяру на официальном сайте «Интера» на данный момент нет.

В настоящее время Шкриньяр находится в расположении сборной Словакии.

Ранее «Интер» объявил заявку на матчи Лиги чемпионов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
08 октября в 04:27
Где два, там и четыре будет.
Loko57
Loko57
08 октября в 00:06
Половина сборников корону подхватила. Кто будет играть, как играть. Сейчас вообще не понятно кто фаворит.
Charlie Scene
Charlie Scene
07 октября в 23:26
Печально , всем выздоровления. Раноккья твой шанс едрить колотить...
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 22:26
печально всё это
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