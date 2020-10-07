Два игрока «Интера» заразились коронавирусом

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07 октября 2020, 22:22

«Интер» на официальном сайте сообщил, что защитник заразился коронавирусом.

Также итальянские СМИ сообщают, что положительный результат после теста на коронавирус получил и другой футболист «нерадзурри» .

Пресс-служба миланского клуба сообщает, что у Бастони нет симптомов болезни и он находится в изоляции. Информации по Шкриньяру на официальном сайте «Интера» на данный момент нет.

В настоящее время Шкриньяр находится в расположении сборной Словакии.

Ранее «Интер» объявил заявку на матчи Лиги чемпионов.