Два игрока «Интера» заразились коронавирусом

«Интер» на официальном сайте сообщил, что защитник Алессандро Бастони заразился коронавирусом.
Также итальянские СМИ сообщают, что положительный результат после теста на коронавирус получил и другой футболист «нерадзурри» Милан Шкриньяр.
Пресс-служба миланского клуба сообщает, что у Бастони нет симптомов болезни и он находится в изоляции. Информации по Шкриньяру на официальном сайте «Интера» на данный момент нет.
В настоящее время Шкриньяр находится в расположении сборной Словакии.
Ранее «Интер» объявил заявку на матчи Лиги чемпионов.