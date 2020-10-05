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Алиссон выбыл на неопределённый срок из-за травмы

05 октября 2020, 01:01
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)7 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит предстоящие матчи сборных из-за травмы. Об этом заявил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Немецкий специалист рассказал, что вратарь получил повреждение после столкновения на вчерашней тренировке. Сроки его восстановления неизвестны, однако Клопп подчеркнул, что он точно пропустит предстоящие матчи сборной Бразилии.

Напомним, что в сегодняшней игре против «Астон Виллы» (2:7) ворота «Ливерпуля» защищал Адриан.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
06 октября в 19:13
Здоровья и скорейшего возвращения на поле!
neukomm
neukomm
06 октября в 00:05
Я так понимаю, Адриан проводит последние свои матчи зв Ливерпуль.
dzvinka
dzvinka ответ Медив (раскрыть)
05 октября в 11:58
вчера Адриан так привозил что Кепа отдыхает, да еще и пропускал все что летит в створ, будто бы привозов мало))) просто днищеский уровень игры воротника 6-й лиги.
ЮHBА
ЮHBА ответ Медив (раскрыть)
05 октября в 11:42
У нас есть свой Кепа, не смотред вчерашний матч?
Ляпсень
Ляпсень
05 октября в 10:44
Поэтому вратари должны играть сменяя друг друга, а то потом "караул"!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября в 10:05
Алиссон не Буффон, который на старости начал искать себе клуб, где сможет на горбу других игроков выиграть ЛЧ)
Медив
Медив
05 октября в 10:01
С Алиссоном любой будет выигрывать. Пусть попробуют выиграть с Кепой. Кстати ещё есть время:)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
05 октября в 08:25
Ага, не дай Бог иметь такого сменщика...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
05 октября в 08:03
Это и есть причина такого количества пропущенных мячей.
SHMEL
SHMEL
05 октября в 07:58
Не думаю, что травма серьезная.
mihaluch
mihaluch
05 октября в 07:49
Не пускает на матчи сборной бережёт.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 октября в 07:33
Спартак пропустил 6 с игры после левого пенальти. Здесь же все семь, оттноунэйма
shlomo
shlomo
05 октября в 07:31
Здоровья!....трудно его будет заменить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 07:01
Вот что значит лавочник. 7 штучек, как Спартак...
Loko57
Loko57
05 октября в 06:32
Исходя из результата, вся команда держится на вратаре. Такой разгром, это просто непостижимо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 05:59
Неза енимый игрок!
cska vperiod
cska vperiod
05 октября в 05:17
Алиссона нет и ливер получил сразу семь.
STVA 1
STVA 1
05 октября в 03:33
Потеря из потерь
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 03:09
Любая травма - это печально.
Скорейшего возвращения в строй.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 02:58
Ппечально это все...
DEIVID
DEIVID ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
05 октября в 01:51, ред.
Также как и у Рона.
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 01:40
Вот кто действительно должен был получить ЗМ-2019, а Месси-левый обладатель ЗМ, причем, у него их несколько левых!
Анпилкин
Анпилкин
05 октября в 01:01
Скорейшего выздоровления
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