Алиссон выбыл на неопределённый срок из-за травмы

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05 октября 2020, 01:01

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит предстоящие матчи сборных из-за травмы. Об этом заявил главный тренер «красных» .

Немецкий специалист рассказал, что вратарь получил повреждение после столкновения на вчерашней тренировке. Сроки его восстановления неизвестны, однако Клопп подчеркнул, что он точно пропустит предстоящие матчи сборной Бразилии.

Напомним, что в сегодняшней игре против «Астон Виллы» (2:7) ворота «Ливерпуля» защищал Адриан.