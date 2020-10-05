Алиссон выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит предстоящие матчи сборных из-за травмы. Об этом заявил главный тренер «красных» Юрген Клопп.
Немецкий специалист рассказал, что вратарь получил повреждение после столкновения на вчерашней тренировке. Сроки его восстановления неизвестны, однако Клопп подчеркнул, что он точно пропустит предстоящие матчи сборной Бразилии.
Напомним, что в сегодняшней игре против «Астон Виллы» (2:7) ворота «Ливерпуля» защищал Адриан.
Скорейшего возвращения в строй.
Скорейшего возвращения в строй.