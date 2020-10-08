«Спартак» намерен подписать испанского защитника

«Спартак» намерен приобрести защитника «Уотфорда» Кико.
Речь идет об аренде 29-летнего испанца с обязательным правом выкупа. Планируется, что футболист уже в эти выходные отправится в Россию для того, чтобы заключить контракт с «красно-белыми».
«Спартак» намерен приобрести защитника «Уотфорда» Кико.
Речь идет об аренде 29-летнего испанца с обязательным правом выкупа. Планируется, что футболист уже в эти выходные отправится в Россию для того, чтобы заключить контракт с «красно-белыми».
На спинах взмыленных кобыл
О них нетрезвый карусельщик
........... Забыл
На спинах взмыленных кобыл
О них нетрезвый карусельщик
........... Забыл