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«Спартак» намерен подписать испанского защитника

08 октября 2020, 22:52

«Спартак» намерен приобрести защитника «Уотфорда» Кико.

Речь идет об аренде 29-летнего испанца с обязательным правом выкупа. Планируется, что футболист уже в эти выходные отправится в Россию для того, чтобы заключить контракт с «красно-белыми».

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Faustello
Faustello ответ galem72 (раскрыть)
09 октября в 14:12
    galem72
    galem72 ответ Faustello (раскрыть)
    09 октября в 11:10
    Он правый латераль, а Кутеп — ЦЗ! А чё ты его с Зобой не сравнил? Тот тоже за оборону отвечает. Очередной фэйл-троллинг!
    galem72
    galem72
    09 октября в 11:04
    Источник слабоват, да и из Ч.шипа в унылую рпл его тяжеловато будет вытащить. А так, вполне качественный игрок в нашу лигу на край.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    09 октября в 08:40
    Спартак как поберушки - обсасывают объедки с барского стола топовых европейских лиг )))
    antant1
    antant1
    09 октября в 02:58
    Что такое обязательное право выкупа?
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 октября в 00:39
      brauning.86
      brauning.86
      09 октября в 00:26
      Седых детей несло по кругу
      На спинах взмыленных кобыл
      О них нетрезвый карусельщик
      ........... Забыл
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      09 октября в 00:13
      Один из немногих смельчаков не побоявшихся перебраться из Барсы в Реал, правда свободным агентом и играя за вторые команды. По идее если решился на такой шаг, не побоится и прокатиться в Россию.
      Faustello
      Faustello
      09 октября в 00:03
      Есть же Кутепов!!! Зачем все остальные?)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      08 октября в 23:15
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        08 октября в 23:07
        Ну чтож,будем поглядеть!
        Анд-м
        Анд-м
        08 октября в 23:06
        Что в р России вообще не кого нет?))
        Gahi
        Gahi
        08 октября в 22:53
        Усиление для команды в защите нужно. Удачи
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