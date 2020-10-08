«Спартак» интересуется правым защитником сборной Сенегала

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08 октября 2020, 11:20

«Спартак» продолжает поиски правого защитника.

Как сообщается, московский клуб проявляет интерес к футболисту «Бордо» . «Спартак» следит за ситуацией вокруг игрока, намереваясь сделать предложение по трансферу в ближайшее время.

В минувшем сезоне Лиги 1 Сабали провёл 12 матчей, отметившись одной результативной передачей, однако сенегалец пропустил начало прошлого чемпионата Франции из-за операции на колене, вернувшись в строй только в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне Сабали принял участие во всех шести матчах «Бордо».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 млн евро. Контракт игрока истекает летом следующего года. В 2018 году Сабали занял третье место в борьбе за звание лучшего игрока Сенегала, уступив лишь Калиду Кулибали из «Наполи» и Садио Мане из «Ливерпуля».