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«Спартак» интересуется правым защитником сборной Сенегала

08 октября 2020, 11:20

«Спартак» продолжает поиски правого защитника.

Как сообщается, московский клуб проявляет интерес к футболисту «Бордо» Юссуфу Сабали. «Спартак» следит за ситуацией вокруг игрока, намереваясь сделать предложение по трансферу в ближайшее время.

В минувшем сезоне Лиги 1 Сабали провёл 12 матчей, отметившись одной результативной передачей, однако сенегалец пропустил начало прошлого чемпионата Франции из-за операции на колене, вернувшись в строй только в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне Сабали принял участие во всех шести матчах «Бордо».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 млн евро. Контракт игрока истекает летом следующего года. В 2018 году Сабали занял третье место в борьбе за звание лучшего игрока Сенегала, уступив лишь Калиду Кулибали из «Наполи» и Садио Мане из «Ливерпуля».

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
09 октября в 08:39
Хоть сенегальца, хоть мавританца, хоть пигмея пригласи - сильнее Спартак точно не станет )))
Valeron112
Valeron112 ответ Заполярный (раскрыть)
09 октября в 00:44
Заюжный май френд🙋
Заполярный
Заполярный ответ Valeron112 (раскрыть)
08 октября в 22:41
Симак с женой в Африку ездил, вот результат пять пигмеев уже бегают.
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ рже (раскрыть)
08 октября в 20:05
А чем твой тренеришка лучше чем наш Тедеско? Он без газпрома,даже Тамбов не сможет тренировать.
рже
рже ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
08 октября в 18:59
В Африку агенты ещё незаезжали , а вы там походу желанные гости!
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
08 октября в 17:03
В России-матушке нет же игроков молодых и перспективных...вот и ищут обезьян заморских...
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ рже (раскрыть)
08 октября в 16:52
В Питере уже четверо "истинных арийцев" и пяток наполовину!)))
ermak6848
ermak6848
08 октября в 15:43
Если есть возможность и деньги - надо укреплять свои редуты...
STVA 1
STVA 1
08 октября в 14:21
Правый нужен им... Только качественный
Big krendel
Big krendel
08 октября в 13:57
    yasukuni
    yasukuni
    08 октября в 13:43
    Башкир начал работать по принципу: дай ти боже, что нам негоже! Зато дешево.
    Нази
    Нази
    08 октября в 13:36
    По моему уже всех правых защитников из чемпионата Франции рассматривают. По таблице прям. Кто следующий. Наверно из какого-нибудь Анжэ какойнидь игрок сборной Анголлы
    рже
    рже
    08 октября в 13:35
    А Тудеско согласен?-этот физрук хочет видеть в команде только истинных арийцев!!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    08 октября в 12:45
    Слово Спартак в заголовке гарантирует большое количество троллей в комментах
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 октября в 12:42
    Снова федун в Африку поддался.
    Добряк
    Добряк
    08 октября в 12:39
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      08 октября в 12:24
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        08 октября в 12:19
        Игрок сборной
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        08 октября в 12:17
        Хватит экономить
        Василий 50
        Василий 50
        08 октября в 12:13
        А в России нет?
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        08 октября в 12:10
        Очередной слух
        Zozuig
        Zozuig
        08 октября в 11:56
        Меняют Кокорина на пять негров.
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        08 октября в 11:52
        чуть ли не каждый день новый кандидат,все это похоже на какую то агонию,что не есть хорошо
        Valeron112
        Valeron112
        08 октября в 11:43
        Да ну в Африку заглянули...смотрите и сомалийские пираты прибудут👍
        Дикий мужчина
        Дикий мужчина
        08 октября в 11:28
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
          08 октября в 11:25
            VAN ARM
            VAN ARM
            08 октября в 11:21
            к селюку обратитесь у него дешевле и оптом)))))))))))
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