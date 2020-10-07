Кутепов мог перейти в «Зенит». Тедеско попросил «Спартак» продать защитника

Защитник «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в «Зенит» в это трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не рассчитывает на 27-летнего защитника. Немецкий тренер попросил клуб найти футболисту новую команду.
В дальнейшем возник вариант с трансфером Кутепова в «Зенит». Но переговоры между клубами не состоялись, так как «Зенит» предпочел оставить в клубе защитника Дениса Терентьева, которого могли обменять на Дмитрия Чистякова из «Ростова».
Ранее Кутепов заявил, что его не устраивает, что он нечасто попадает в состав «Спартака».
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