Кутепов мог перейти в «Зенит». Тедеско попросил «Спартак» продать защитника

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07 октября 2020, 21:39

Защитник «Спартака» мог перейти в «Зенит» в это трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, главный тренер красно-белых не рассчитывает на 27-летнего защитника. Немецкий тренер попросил клуб найти футболисту новую команду.

В дальнейшем возник вариант с трансфером Кутепова в «Зенит». Но переговоры между клубами не состоялись, так как «Зенит» предпочел оставить в клубе защитника Дениса Терентьева, которого могли обменять на Дмитрия Чистякова из «Ростова».

Ранее Кутепов заявил, что его не устраивает, что он нечасто попадает в состав «Спартака».