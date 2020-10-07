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Кутепов мог перейти в «Зенит». Тедеско попросил «Спартак» продать защитника

07 октября 2020, 21:39

Защитник «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в «Зенит» в это трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не рассчитывает на 27-летнего защитника. Немецкий тренер попросил клуб найти футболисту новую команду.

В дальнейшем возник вариант с трансфером Кутепова в «Зенит». Но переговоры между клубами не состоялись, так как «Зенит» предпочел оставить в клубе защитника Дениса Терентьева, которого могли обменять на Дмитрия Чистякова из «Ростова».

Ранее Кутепов заявил, что его не устраивает, что он нечасто попадает в состав «Спартака».

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 октября в 10:51
Лайк за искрометный юмор!!!
Kosmos58
Kosmos58
08 октября в 10:03
Нафига Кутепкин Зениту, там свои такие есть.
Asper
Asper
08 октября в 08:40
Оно на футболиста похоже только в комплекте и под присмотром Игнашевича, но Серёгу уже вряд ли удастся уговорить ещё попылить
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 октября в 07:30
Прямо сейчас он сильнее Кьелини
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 октября в 01:53
Лучшему "выгрызальщику" страны не место на лавке???
Azu-Killah37
Azu-Killah37
07 октября в 23:57
Спартаку не нужен, хотели в Зенит спихнуть на банку, но там он тоже без надобности. Вот такой потрясающий игрок сборной)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 октября в 23:33
Несколько разочарован ответом с учётом "некоторого отношения к медицине". У меня среди близкой родни 5 врачей. Один из них племянник врач скорой был с того света вытащен в пироговке при 85% поражении лёгких и сатурации 70%. Его сам Тёплых выходил. Другие четверо тоже переболели, но легче. Так что я знаю об этом из первых рук. Маски многооазовые в сочетании с вифероном в нос дают очень хорошую защиту даже при аэрозоль ном варианте распространения вируса. Так что то, что творилось на Открытии ничего кроме возмущения вызвать не может. Реальная картина в стране и в Москве значительно хуже официальной. Конечный фонд в Москве заполнен почти на 90%. А мы рассуждает о жёстких мерах. В Китае с помощью жесточайших мер за месяц справились. У них уже больше месяца нет смертельных случаев от ковида. А население почти в 10 раз больше нашего. Так что рост заболеваемости во многом определяется разгидьдяйством, в том числе и на стадионах.
ABir
ABir
07 октября в 23:31
Прежде, чем что-то продать, надо сначала, что-нибудь купить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 октября в 23:24
Ничего страшного. Будет сидеть на лавке в Спартаке, зато будет играть в сборной. Черчесов всю шешуру в сборную берет
Хиромант
Хиромант
07 октября в 23:04
Что тут скажешь - немцы рулят... Пусть Тедеско распродаст хоть весь Спартак и наберёт новый... В ЛЧ и ЛЕ они в этом сезоне не играют, так что время есть. Сколотит новую добротную команду, конкурентоспособную в Европе - респект и уважуха. Ну а если облажается, и все эти понты просто ради понтов, придётся отвечать: и перед руководством, и перед болельщиками...
Спартаку ДАВНО ПОРА В ЕВРОПУ! (Хотя бы в ЛЕ для начала!)
Давайте думать
Давайте думать
07 октября в 22:52
Что немцу хорошо, то Кутепову смерть))
Faustello
Faustello ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 октября в 22:30, ред.
Это правильно!
Hypnoz
Hypnoz
07 октября в 22:30
Уйдёт в следующее окно, не то, не дай бог причёску попортит !
Faustello
Faustello
07 октября в 22:30
Федун не знает какие ещё слухи пустить чтобы Ильюшку хоть куда продать, то Краснодар им интересуется, то Зенит, завтра не удивлюсь напишут что в Баварию почти не перешёл)))
25процентный клоун
25процентный клоун
07 октября в 22:21
Илье низкий поклон, ха то что не перешёл в болото
cska vperiod
cska vperiod
07 октября в 22:01
Нет ну смешить так людей нельзя, кутепов и даже зенит уму непостижимо.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 октября в 21:57, ред.
Гнать Тедеско, но не Илью
Илья сильнее лаврена
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ pomor45 (раскрыть)
07 октября в 21:52, ред.
Тоже заметил что Терентьев клоун!? Двукратный чемпион России сыгравший за зенит 9 неполных игр за 6 лет! В Зените награды прям как в Газпроме раздают! У Миллера 17 орденов и одна медаль (у Жукова меньше было!), а ордена то какие "За заслуги перед Австрийской республикой", "За заслуги перед Итальянской республикой"
В СССР уже в расход пустили бы!
рже
рже
07 октября в 21:51
Мартышка уже решает кого куда?-одно дело кого он хочет видеть в клубе!
particular
particular
07 октября в 21:46, ред.
Взаимное недовольство может дать повод для более кардинальных всплесков личной неприязни... Дружеских похлопываний по плечу, явно, уже не будет...
pomor45
pomor45
07 октября в 21:46
Какая трагедия для клоуна.
drug01
drug01
07 октября в 21:41
Надо было раньше думать
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