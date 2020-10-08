«Спартак» отпустит Рошу во «Фламенго» не менее чем за 10 млн евро

«Фламенго» продолжает вести переговоры со «Спартаком» о продлении аренды нападающего Педро Роши.
Как сообщается, бразильский клуб намерен арендовать форварда ещё на один сезон (текущее арендное соглашение действует до декабря), заплатив за аренду 2 млн евро.
Отмечается, «Спартак» будет требовать у «Фламенго» не менее чем 10 млн евро, если бразильская команда захочет выкупить контракт футболиста.
...ибо и Вагнер и Витинью неплохие игроки.....и 22 млн уплаченные за них Фламенго оправданны....
А Педро...нап без статистики ...без опыта игр в европах...
При стоимости в 2,4 млн - продать за 10...???
Мне кажется во Фламенго могут даже обидится на данное заявление..))))))
10 млн...))))
...ибо и Вагнер и Витинью неплохие игроки.....и 22 млн уплаченные за них Фламенго оправданны....
А Педро...нап без статистики ...без опыта игр в европах...
При стоимости в 2,4 млн - продать за 10...???
Мне кажется во Фламенго могут даже обидится на данное заявление..))))))
10 млн...))))
Акцию бы что ли сделали - купи Рошу, получи Мирзова в подарок (правда, Мирзов уже в Химках).
Акцию бы что ли сделали - купи Рошу, получи Мирзова в подарок (правда, Мирзов уже в Химках).