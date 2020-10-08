«Спартак» отпустит Рошу во «Фламенго» не менее чем за 10 млн евро

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08 октября 2020, 10:28

«Фламенго» продолжает вести переговоры со «Спартаком» о продлении аренды нападающего .

Как сообщается, бразильский клуб намерен арендовать форварда ещё на один сезон (текущее арендное соглашение действует до декабря), заплатив за аренду 2 млн евро.

Отмечается, «Спартак» будет требовать у «Фламенго» не менее чем 10 млн евро, если бразильская команда захочет выкупить контракт футболиста.