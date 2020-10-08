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«Спартак» отпустит Рошу во «Фламенго» не менее чем за 10 млн евро

08 октября 2020, 10:28

«Фламенго» продолжает вести переговоры со «Спартаком» о продлении аренды нападающего Педро Роши.

Как сообщается, бразильский клуб намерен арендовать форварда ещё на один сезон (текущее арендное соглашение действует до декабря), заплатив за аренду 2 млн евро.

Отмечается, «Спартак» будет требовать у «Фламенго» не менее чем 10 млн евро, если бразильская команда захочет выкупить контракт футболиста.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответ МЕДВЕДЯРА (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября в 18:27
на штрафы всё уходит,вот и на негров перешли
ошалевший
ошалевший ответ cska vperiod (раскрыть)
08 октября в 18:25
3 ляма он принёс за 2 года аренды только
Верг
Верг
08 октября в 15:14
бразильцы столько даже за неймара не заплатят)
Zenit_84
Zenit_84
08 октября в 14:32
У бразильцев денег нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 14:25, ред.
То что прокатило у Леннорыча.....навряд ли прокатит у Арнольдовича....
...ибо и Вагнер и Витинью неплохие игроки.....и 22 млн уплаченные за них Фламенго оправданны....
А Педро...нап без статистики ...без опыта игр в европах...
При стоимости в 2,4 млн - продать за 10...???
Мне кажется во Фламенго могут даже обидится на данное заявление..))))))
10 млн...))))
galem72
galem72
08 октября в 12:28
И потом ждать от бразилов 5 лет выплат за этот трансфер. Это же их годовой бюджет. ))
leopit
leopit
08 октября в 12:19
    Big krendel
    Big krendel
    08 октября в 11:28
    Это означает что Педро не отпускают. За тройную цену никто не возьмёт.
    makkie
    makkie
    08 октября в 10:54
    Ищем дураков, чтобы впарить залежалый товар.
    Акцию бы что ли сделали - купи Рошу, получи Мирзова в подарок (правда, Мирзов уже в Химках).
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 октября в 10:43
    Можно зделать широкий жест и подарить!
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 октября в 10:42
    Никому не нужен педроша за 10 млн он 3 не стоит.
    ДСА
    ДСА
    08 октября в 10:36
    Тут похоже не договорятся.
    Faustello
    Faustello
    08 октября в 10:36
    Разгоняет Зарема педров из Спартака))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    08 октября в 10:30
    Похвально желание отбить деньги, потраченные на Рошу, но ненужного футболиста можно отпустить и за меньшую сумму.
    Zozuig
    Zozuig
    08 октября в 10:30
    А Кокорина в Рому не меньше, чем за 50.
    shlomo
    shlomo
    08 октября в 10:29
    Думаю, что договорятся по финансам
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