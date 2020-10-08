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Андерссон: «Игра против России прошла по высшему разряду»

08 октября 2020, 23:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Главный тренер шведской сборной Янне Андерссон прокомментировал победу своей команды над Россией в товарищеском матче.

Наша команда не так сыграна, как российская, Станислав Черчесов отобрал сильных ребят. Несмотря на то, что команда более опытная, игра прошла по высшему разряду, особенно в первом тайме, когда играл Дзюба, он сильный игрок. Но удивляться нечему, не было никаких ожиданий.

Ларссон отлично себя проявил, как в самой высшей лиге. Хотелось бы отметить и Александра Исака. Во втором тайме они также не подвели.

В первую очередь рад, что победили, удался сильный второй тайм. Когда вышел Олссон, мы прибавили. Отлично отыграл вратарь. В целом команда провела сильную игру, чем я очень доволен.

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КЭТиК
КЭТиК
09 октября в 01:41
Опустили россиян на землю.
beefs
beefs
09 октября в 01:21
Если так играть в ЛН, не достчитаетесь очков...
drug01
drug01
09 октября в 00:39
Надо сделать выводы и играть на победу!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 00:36
После замен, наши вообще сдулись. Жаль.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 23:56
Хорошая получилась игра...
Беспределов
Беспределов
08 октября в 23:55
устроили беспередел
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