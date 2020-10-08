Андерссон: «Игра против России прошла по высшему разряду»

Главный тренер шведской сборной прокомментировал победу своей команды над Россией в товарищеском матче.

Наша команда не так сыграна, как российская, Станислав Черчесов отобрал сильных ребят. Несмотря на то, что команда более опытная, игра прошла по высшему разряду, особенно в первом тайме, когда играл Дзюба, он сильный игрок. Но удивляться нечему, не было никаких ожиданий.

Ларссон отлично себя проявил, как в самой высшей лиге. Хотелось бы отметить и Александра Исака. Во втором тайме они также не подвели.

В первую очередь рад, что победили, удался сильный второй тайм. Когда вышел Олссон, мы прибавили. Отлично отыграл вратарь. В целом команда провела сильную игру, чем я очень доволен.