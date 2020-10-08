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Селихов: «Подумаю над тем, чтобы уйти в аренду»

08 октября 2020, 20:07

Голкипер «Спартака» Александр Селихов может уйти в аренду в следующее трансферное окно.

В декабре подумаю над этим. Но прежде всего хочется набрать форму.

Недавно «Спартак» дозаявил Селихова на текущий сезон.

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Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
09 октября в 01:12
Если-бы не травмы, Максименко сейчас полировал-бы лавку т.к. Селихов в своей лучшей форме был в полном порядке.
ABir
ABir
08 октября в 22:04
Это лучше, чем лавку полировать
Прохорович
Прохорович
08 октября в 21:54
А С Ливером как в Москве играл и Севильее какие вытаскивал
Прохорович
Прохорович
08 октября в 21:53
Отличный вратарь был особенно в АМКАРЕ
ermak6848
ermak6848
08 октября в 21:13
Время покажет направильном пути или нет...
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 21:08
всё от тебя только зависит))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 октября в 20:59
Уходи и не возвращайся!
Legend 6
Legend 6
08 октября в 20:40
Селихов хороший кипер, но травма которую он получил, очень не приятная для вратарей. Надеемся на скорое возвращение на поле!!!
Селихов не слабее Максименко, но Максименко сейчас очень хорош.
STVA 1
STVA 1
08 октября в 20:37
Нормальное желание
drug01
drug01
08 октября в 20:34
Хорошо подумать
Остапчук 67
Остапчук 67
08 октября в 20:30
Не повезло ему
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 октября в 20:25
Долго не думай
makkie
makkie
08 октября в 20:22
Сколько Селихов уже лечится и форму набирает.
Может действительно стоит уйти в другой клуб и там играть?
Максименко просто радует сейчас!
МапС
МапС
08 октября в 20:13
Да уж, Максименко крепко пост застолбил.
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 20:12
    волгодон 2
    волгодон 2
    08 октября в 20:10
    На завод в аренду идти не резон,а вот в блогеры вполне себе можно.
    Q-J-G
    Q-J-G
    08 октября в 20:08
    Если найдёт ещё арендатора)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 октября в 20:08
    Было бы неплохо...
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