Селихов: «Подумаю над тем, чтобы уйти в аренду»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов может уйти в аренду в следующее трансферное окно.
В декабре подумаю над этим. Но прежде всего хочется набрать форму.
Недавно «Спартак» дозаявил Селихова на текущий сезон.
Голкипер «Спартака» Александр Селихов может уйти в аренду в следующее трансферное окно.
В декабре подумаю над этим. Но прежде всего хочется набрать форму.
Недавно «Спартак» дозаявил Селихова на текущий сезон.
Селихов не слабее Максименко, но Максименко сейчас очень хорош.
Селихов не слабее Максименко, но Максименко сейчас очень хорош.
Может действительно стоит уйти в другой клуб и там играть?
Максименко просто радует сейчас!
Может действительно стоит уйти в другой клуб и там играть?
Максименко просто радует сейчас!