Черчесов: «Создавали моменты, но не реализовали их»

Наставник сборной России прокомментировал поражение национальной команды в контрольном матче со Швецией (1:2).

Мы не рассматривали игру со Швецией как разминку, хотели решать свои задачи, выглядеть убедительно и стараться показать результат. Мы владели инициативой, создавали моменты, но не реализовали их. Нашим футболистам, вышедшим на замену, потребовалось чуть больше времени, чтобы влиться в ход противостояния.

Мостовой и Соболев? Не хотелось бы их отделять от команды. Да, хорошо, что у нас есть те игроки, которых можно попробовать, приятно, что у ребят получилось «понюхать пороху».