Черчесов: «Создавали моменты, но не реализовали их»

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды в контрольном матче со Швецией (1:2).
Мы не рассматривали игру со Швецией как разминку, хотели решать свои задачи, выглядеть убедительно и стараться показать результат. Мы владели инициативой, создавали моменты, но не реализовали их. Нашим футболистам, вышедшим на замену, потребовалось чуть больше времени, чтобы влиться в ход противостояния.
Мостовой и Соболев? Не хотелось бы их отделять от команды. Да, хорошо, что у нас есть те игроки, которых можно попробовать, приятно, что у ребят получилось «понюхать пороху».
лысый, видимо, какой-то другой матч смотрел:
- удары по воротам: 10 - 8;
- удары в створ: 3 - 3;
- фолы: 17 - 5;
- офсайды: 7 - 0;
- владение: 55% - 45%.
Где черчесов там инициативу узрел?! Ему усы всю голову вскружили. ))
Отчётливо видно, что судейство не ангажированное, а объективное. Это им не в продажной рпл гонять шарик.
лысый, видимо, какой-то другой матч смотрел:
- удары по воротам: 10 - 8;
- удары в створ: 3 - 3;
- фолы: 17 - 5;
- офсайды: 7 - 0;
- владение: 55% - 45%.
Где черчесов там инициативу узрел?! Ему усы всю голову вскружили. ))
Отчётливо видно, что судейство не ангажированное, а объективное. Это им не в продажной рпл гонять шарик.
Кум в рамке и лавочник Спартака
Кум в рамке и лавочник Спартака
- Нет, он уехал порох нюхать...
- Нет, он уехал порох нюхать...