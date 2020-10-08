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Черчесов: «Создавали моменты, но не реализовали их»

08 октября 2020, 22:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды в контрольном матче со Швецией (1:2).

Мы не рассматривали игру со Швецией как разминку, хотели решать свои задачи, выглядеть убедительно и стараться показать результат. Мы владели инициативой, создавали моменты, но не реализовали их. Нашим футболистам, вышедшим на замену, потребовалось чуть больше времени, чтобы влиться в ход противостояния.

Мостовой и Соболев? Не хотелось бы их отделять от команды. Да, хорошо, что у нас есть те игроки, которых можно попробовать, приятно, что у ребят получилось «понюхать пороху».

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Все комментарии
galem72
galem72
09 октября в 10:59
"...мы владели инициативой, создавали моменты..."

лысый, видимо, какой-то другой матч смотрел:

- удары по воротам: 10 - 8;
- удары в створ: 3 - 3;
- фолы: 17 - 5;
- офсайды: 7 - 0;
- владение: 55% - 45%.

Где черчесов там инициативу узрел?! Ему усы всю голову вскружили. ))
Отчётливо видно, что судейство не ангажированное, а объективное. Это им не в продажной рпл гонять шарик.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 01:01
Игра конечно не впечатлила. Да и некому особо было впечатлять. Пол сборной - это просто туристы, либо старый багаж, который сильно потрепался, но наш главный этого замечать не хочет.
brauning.86
brauning.86
09 октября в 00:29
То есть в следующих играх нас ждет как обычно основа чемпиена
Кум в рамке и лавочник Спартака
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 октября в 00:22, ред.
- Здравствуйте, а Саша выйдет ?
- Нет, он уехал порох нюхать...
Q-J-G
Q-J-G
08 октября в 23:59
Лирика главного тренера сборной...
David Young
David Young
08 октября в 22:47
Надо улучшать многие элементы.
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 22:47
а другого от вас трудно ожидать)))
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